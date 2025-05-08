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İsmail Kartal son dakikada güldü! Kheybar Khorramabad - Persepolis: 1-2 | MAÇ SONUCU

İran Körfez Pro Ligi'nin 29. haftasında İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis, deplasmanda Kheybar Khorramabad'ı 2-1 mağlup etti. Tahran temsilcisi son dakikadaki golüyle 3 puanın sahibi oldu.

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Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 21:23 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 21:23
İsmail Kartal son dakikada güldü! Kheybar Khorramabad - Persepolis: 1-2 | MAÇ SONUCU

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Takhti Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Persepolis'in gollerini 65. dakikada Farshad Ahmadzadeh ve 90+1. dakikada Oston Urunov kaydederken, ev sahibi ekibin tek golü 25. dakikada Farid Amiri'den geldi. Milli futbolcu Serdar Dursun mücadelede 90 dakika forma giydi.

Bu galibiyetin ardından Persepolis puanını 57'ye yükselterek ligde 3. sırada yer aldı; 32 puanda kalan Kheybar Khorramabad ise 11. sırada kaldı.

Ligin son haftasında Persepolis sahasında Havadar'ı ağırlarken, Kheybar Khorramabad ise Rafsanjan deplasmanına gidecek.

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