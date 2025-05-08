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Süper Lig 2025-2026 sezonu transfer tescil dönemi tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezon ile ilgili açıklamada bulunarak transfer tescil tarihlerini duyurdu. Buna göre yaz dönemi 30 Haziran'da başlayacak ve 12 Eyül'de sona erecek.

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Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 18:41 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 18:41
Süper Lig 2025-2026 sezonu transfer tescil dönemi tarihleri belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu, transfer tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.05.2025 tarihli toplantısında 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.

Buna göre; 2025-2026 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 30 Haziran 2025 tarihinde başlayıp, 12 Eylül 2025 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir."

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