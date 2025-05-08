İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Stadio Artemio Franchi'de oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-1 Fiorentina lehine sonuçlandı. Uzatmalarda gol bulan Real Betis, toplam skorda 4-3'lük üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.
İspanyol ekibinin gollerini 30. dakikada Antony ve 97. dakikada Abdessamad Ezzalzouli atarken, Fiorentina'nın gollerini 34 ve 42. dakikalarda Robin Gosens kaydetti.
Real Betis, finalde İngiliz ekibi Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, 28 Mayıs'ta Polonya'nın Wroclaw kentindeki Wroclaw Stadyumu'nda oynanacak.