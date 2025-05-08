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Antony ve arkadaşları finalde! Fiorentina - Real Betis: 2-2 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Real Betis, deplasmanda Fiorentina ile uzatmalarda 2-2 berabere kaldı ve finale yükseldi. Yeşil beyazlılar, Polonya'da Chelsea ile karşılaşacak.

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Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 00:55 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 00:55
Antony ve arkadaşları finalde! Fiorentina - Real Betis: 2-2 | MAÇ SONUCU

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İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Stadio Artemio Franchi'de oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-1 Fiorentina lehine sonuçlandı. Uzatmalarda gol bulan Real Betis, toplam skorda 4-3'lük üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

İspanyol ekibinin gollerini 30. dakikada Antony ve 97. dakikada Abdessamad Ezzalzouli atarken, Fiorentina'nın gollerini 34 ve 42. dakikalarda Robin Gosens kaydetti.

Real Betis, finalde İngiliz ekibi Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, 28 Mayıs'ta Polonya'nın Wroclaw kentindeki Wroclaw Stadyumu'nda oynanacak.

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