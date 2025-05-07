Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hayali!

Şampiyonluğa matematiksel olarak değilse de pratikte veda edilmesiyle birlikte sarı-lacivertlilerin yeni sezonda Avrupa kupalarındaki rotası belli oldu.



Fenerbahçe, ligi ikinci bitirince Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turundan yola başlayacak. Sarı-Lacivertlilerin seri başı olma ihtimali, olmama ihtimalinden daha düşük.



'Şampiyon olmayanlar' yolundan elemeye girecek Fenerbahçe'nin olası rakipleri de netleşmedi.



Ancak Glasgow Rangers ve Panathinaikos dışında, Portekiz ikincisi, Hollanda üçüncüsü ve Fransa dördüncüsü ile eşleşme ihtimali var.