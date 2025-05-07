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Beşiktaş'tan Arthur Masuaku kararı!

Arthur Masuaku için Beşiktaş yönetimi ve Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer devreye girdi. Demokratik Kongolu oyuncunun takımdaki geleceğiyle ilgili somut adımlar atılmaya hazırlanılıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 11:07 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 11:07
Beşiktaş’tan Arthur Masuaku kararı!

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Beşiktaş'ın tecrübeli sol beki Arthur Masuaku, sezonun ikinci yarısında gösterdiği üstün performansla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Demokratik Kongolu futbolcu, istikrarlı oyunuyla hem teknik heyetin hem de yönetimin takdirini toplarken, siyah-beyazlı kulüpte kalma ihtimali giderek güçleniyor.

OPSİYON KALKTI PERFORMANS ARTTI

Başkan Serdal Adalı ile yaklaşık dört ay önce yapılan görüşmede Masuaku'nun sözleşmesindeki performansa bağlı 1 yıllık uzatma maddesi karşılıklı anlaşmayla iptal edilmişti. Bu görüşmenin ardından adeta vites yükselten 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon 43 resmi maçta forma giyerek kariyer rekoru kırdı.

SOL STOPERDE OYNADI

Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı alınan 1-0'lık galibiyette savunmanın solunda ve zaman zaman sol stoper olarak görev yapan Masuaku, gösterdiği başarılı performansla büyük alkış topladı. Uduokhai'nin oyuna girmesiyle yeniden sol beke dönen deneyimli oyuncu, maç boyunca savunmada adeta duvar ördü.

YENİ KONTRAT GÜNDEMDE

Beşiktaş yönetimi, Masuaku ile yola devam etmeye sıcak bakıyor. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de Masuaku'nun takımda kalmasından yana olduğu öğrenilirken, sezon sonunda oyuncuya yeni bir kontrat önerilmesi bekleniyor. Eğer Masuaku, kariyerine Beşiktaş'ta devam etme kararı alırsa, imzalar atılacak.

"HAKSIZ ELEŞTİRİLİYOR"

Başkan Serdal Adalı da geçtiğimiz günlerde Masuaku'ya sahip çıkmış ve futbolcunun haksız yere eleştirildiğini ifade etmişti. Bir televizyon programında konuşan Adalı, "Masuaku'yu ben mi yanlış izliyorum? Rakip takımların sol bekleriyle kıyaslayın, böylesine değerli bir oyuncuyu yerin dibine sokmak için uğraşıyoruz. Sahada elinden geleni yapıyor ama algı ile yıpratılırsa etkilenir" ifadelerini kullanmıştı.

YENİ RÜDİGER

Masuaku'nun etkileyici performansı, eski takım arkadaşlarının da dilinde. Çaykur Rizespor forması giyen Rachid Ghezzal, sosyal medyada Masuaku'yu Real Madrid'in yıldız savunmacısı Antonio Rudiger'e benzeterek "Yeni Rudiger" notuyla dikkat çekti.

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