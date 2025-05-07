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Beşiktaş'ta Gedson kararı

Beşiktaş yönetimi, Gedson Fernandes için 30 milyondan aşağı gelecek teklifleri değerlendirmeyecek. Transfer sürecinde sadece bonservis bedeli değil, Gedson Fernandes'in alacağı maaş da kritik rol oynayacak. Beşiktaş'ta yıllık 2,5 milyon Euro kazanan başarılı orta saha, bu rakamın altındaki maaş tekliflerini geri çevirmeye kararlı.

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Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 10:19 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 10:19
Beşiktaş’ta Gedson kararı

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Kadıköy'deki derbide kaçırdığı penaltının hemen ardından attığı golle Beşiktaş'a zaferi getiren Gedson Fernandes, sezon sonunda transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya aday. Siyah-beyazlı yönetim, devre arasında Spartak Moskova'dan gelen 25 milyon Euro'luk teklifi reddetmişti. Ancak yeni sezonla birlikte şartlar değişiyor.

ARTIK KASAYA GİRECEK

Teklifin kabul edilmemesindeki en önemli sebeplerden biri, satıştan elde edilecek gelirin Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma gereği kulübün kasasına giremeyecek olmasıydı. Ancak Başkan Serdal Adalı'nın sezon sonuna kadar bu yapıdan çıkılacağını açıklaması, transfer ihtimalini güçlendirdi.

YÜKSELEN DEĞER

Gedson Fernandes'in bonservisinin yüzde 50'si halen Benfica'nın elinde bulunuyor. Ancak Beşiktaş yönetimi, bu duruma rağmen kontrolü elinde tutuyor. Yükselen performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren Portekizli oyuncu için Bundesliga'dan da teklifler bekleniyor.

Siyah-beyazlılar ise bu ilgi karşısında net bir alt sınır belirledi: 30 milyon Euro. Bu rakamın altında hiçbir teklif değerlendirilmeyecek.

YILLIK 2.5 MİLYON ALIYOR

Transfer sürecinde sadece bonservis bedeli değil, Gedson Fernandes'in alacağı maaş da kritik rol oynayacak. Beşiktaş'ta yıllık 2,5 milyon Euro kazanan başarılı orta saha, bu rakamın altındaki maaş tekliflerini geri çevirmeye kararlı. Portekizli oyuncunun Beşiktaş ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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