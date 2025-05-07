Beşiktaş’ta Gedson kararı

ARTIK KASAYA GİRECEK
Teklifin kabul edilmemesindeki en önemli sebeplerden biri, satıştan elde edilecek gelirin Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma gereği kulübün kasasına giremeyecek olmasıydı. Ancak Başkan Serdal Adalı'nın sezon sonuna kadar bu yapıdan çıkılacağını açıklaması, transfer ihtimalini güçlendirdi.
YÜKSELEN DEĞER
Gedson Fernandes'in bonservisinin yüzde 50'si halen Benfica'nın elinde bulunuyor. Ancak Beşiktaş yönetimi, bu duruma rağmen kontrolü elinde tutuyor. Yükselen performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren Portekizli oyuncu için Bundesliga'dan da teklifler bekleniyor.
Siyah-beyazlılar ise bu ilgi karşısında net bir alt sınır belirledi: 30 milyon Euro. Bu rakamın altında hiçbir teklif değerlendirilmeyecek.
YILLIK 2.5 MİLYON ALIYOR
Transfer sürecinde sadece bonservis bedeli değil, Gedson Fernandes'in alacağı maaş da kritik rol oynayacak. Beşiktaş'ta yıllık 2,5 milyon Euro kazanan başarılı orta saha, bu rakamın altındaki maaş tekliflerini geri çevirmeye kararlı. Portekizli oyuncunun Beşiktaş ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.