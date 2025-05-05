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Geçtiğimiz hafta Yüksek Divan Kurulu'nda konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Mourinho ile yola devam edeceklerini net bir şekilde ifade etmişti. Ancak son gelişmeler, bu planın değişebileceğine işaret ediyor. Mourinho'ya farklı kulüplerden teklifler gelmeye başladığı öne sürülüyor.

Jose Mourinho (AA) 50 MİLYON EUROLUK TEKLİF Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Jose Mourinho'ya Suudi Arabistan'dan sürpriz bir teklif geldi. Al Ettifaq kulübü, deneyimli teknik adamı iki yıllığına takımın başına geçirmek istiyor. Kulübün Mourinho'ya sunduğu teklifin toplam değerinin 50 milyon Euro olduğu belirtiliyor. Teklifi kabul etmesi durumunda Portekizli hoca, yıllık 25 milyon Euro gibi rekor bir ücret kazanacak.