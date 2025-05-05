SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe Jose Mourinho'nun tazminatından kurtuluyor! Dudak uçuklatacak teklif masada

Süper Lig’in 34. haftasında sahasında Beşiktaş’a 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun geleceği yeniden gündeme oturdu. Galatasaray ile arasındaki puan farkı 8’e çıkan sarı-lacivertliler, şampiyonluk umutlarını büyük ölçüde yitirirken, alınan mağlubiyetin ardından Portekizli teknik adama taraftarlardan ve futbol kamuoyundan yoğun eleştiriler geldi. Mourinho ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025 , 18:23 Güncelleme Tarihi :05 Mayıs 2025 , 18:23
Fenerbahçe Jose Mourinho’nun tazminatından kurtuluyor! Dudak uçuklatacak teklif masada

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Geçtiğimiz hafta Yüksek Divan Kurulu'nda konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Mourinho ile yola devam edeceklerini net bir şekilde ifade etmişti. Ancak son gelişmeler, bu planın değişebileceğine işaret ediyor. Mourinho'ya farklı kulüplerden teklifler gelmeye başladığı öne sürülüyor.

Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

50 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Jose Mourinho'ya Suudi Arabistan'dan sürpriz bir teklif geldi. Al Ettifaq kulübü, deneyimli teknik adamı iki yıllığına takımın başına geçirmek istiyor. Kulübün Mourinho'ya sunduğu teklifin toplam değerinin 50 milyon Euro olduğu belirtiliyor. Teklifi kabul etmesi durumunda Portekizli hoca, yıllık 25 milyon Euro gibi rekor bir ücret kazanacak.

Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

TAZMİNATTAN KURTULACAK

Fenerbahçe ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Mourinho'nun Suudi Arabistan'dan gelen cazip teklife nasıl bir yanıt vereceği merak konusu. Eğer Mourinho bu teklifi kabul ederse, sarı-lacivertli kulüp yüksek tazminat bedelinden kurtulmuş olacak. Bu durum, kulüp yönetimi açısından da önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

LEEDS UNİTED'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Mourinho'nun ismi bir süredir İngiliz ekibi Leeds United ile de anılıyordu. Ancak Leeds Başkanı Paraag Marathe yaptığı açıklamada, teknik direktör Daniel Farke ile yola devam edeceklerini belirterek, Jose Mourinho iddialarını kesin bir dille yalanladı. Böylece İngiltere ihtimali şimdilik ortadan kalkmış oldu.

Jose Mourinho (İHA)Jose Mourinho (İHA)

PORTEKİZLİ TEKNİK ADAMIN KARARI BEKLENİYOR

Jose Mourinho'nun Beşiktaş yenilgisi sonrası nasıl bir yol izleyeceği ve Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Al Ettifaq'ın teklifinin cazibesi ile Fenerbahçe yönetiminin planları arasında bir denge kurulması gerekecek. Gözler, Portekizli teknik adamın vereceği karara çevrilmiş durumda.

Jose Mourinho (İHA)Jose Mourinho (İHA)
AYRILMASINI İSTEYENLER VAR

Leeds United'ın yaptığı açıklama sonrasında Mourinho'nun Suudi Arabistan'a gidip gitmeyeceği merak konusu oldu. Beşiktaş derbisiyle sezona havlu atma aşamasına gelen sarı lacivertlilerde yolların ayrılması gerektiğini düşünen çok sayıda taraftar ve kongre üyesi var.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump’ı Türkiye’ye davet etti! Ankara Gazze’de kalıcı barış ve ateşkes için iş birliğine hazır... Suriye mesajı
Başkan Erdoğan’dan deprem turistlerine kentsel dönüşüm tepkisi: Kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz
Provokasyon kirli saldırı planlı! Yeni görüntü geldi... Özgür Özel’e tokat öncesi ısınma hareketleri
Şehit Önder Özen son yolculuğuna uğurlandı! Kadın komutan kızının isteğini yerine getirdi: Toplu iğne babama batıyor
SON 2 VERİ | Nisan ayı enflasyon rakamları SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammını değiştirdi! Emeklinin zammı ne kadar olacak?
Galatasaray transferde devlere kafa tutuyor! Dünya yıldızı listede
CANLI | AKM’de zaman ayarlı provokasyon! Özgür Özel’e saldırıda gözaltı sayısı 2’ye yükseldi | Selçuk Tengioğlu ifadesinde ne dedi?
CHP’li Ekrem İmamoğlu şaibeli kurultay soruşturmasında ifade verdi! 9 soru tek cevap: Gölge başkanlığı ağzından kaçırdı
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Avrupa devleri de peşinde
Miras kavgasına tutuşan FETÖ’cüler Avrupa’da birbirlerini dolandırmaya başladı! İtiraf kainat iblisi Gülen’in damadından geldi
İstanbul’da 90’ları aratmayan görüntüler! Sular kesik... Mahalleli elde bidon tanker peşinde koşuyor: Perişan haldeyiz
Special eziyet Spor yazarları Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi
4 AYLIK ZAMLI MAAŞ HESAPLAMASI | Memurun Temmuz maaşı netleşiyor! Kim ne kadar alacak?
CHP’nin Ekrem İmamoğlu kampanyasında görülmemiş sahtecilik: 1 kişiye 10 imza attırılıyor
TÜİK Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten açıklama
New York ünlüleri böyle formda kalıyor! İşte 3 günlük muhteşem formül
Özgür Özel’e tokatlı saldırı sonrası Ekrem İmamoğlu’na yakın o ismin 4 Mayıs 2025 paylaşımı dikkat çekti! Saldırı CHP liderine mesaj mı?
MAYIS AYI TEFE TÜFE 2025 KİRA ARTIŞ ORANI: TÜİK mayıs ayı kira zammı ne kadar oldu? İş yeri, konut, dükkan kirası hesaplama
Bodrum’da tatilin bedeli el yakıyor!
Fenerbahçe - Beşiktaş maçında taraftarlar Ali Koç için tek ses oldu!