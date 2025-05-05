Jose Mourinho (AA)
LEEDS UNİTED'DAN RESMİ AÇIKLAMA
Mourinho'nun ismi bir süredir İngiliz ekibi Leeds United ile de anılıyordu. Ancak Leeds Başkanı Paraag Marathe yaptığı açıklamada, teknik direktör Daniel Farke ile yola devam edeceklerini belirterek, Jose Mourinho iddialarını kesin bir dille yalanladı. Böylece İngiltere ihtimali şimdilik ortadan kalkmış oldu.
Jose Mourinho (İHA)
PORTEKİZLİ TEKNİK ADAMIN KARARI BEKLENİYOR
Jose Mourinho'nun Beşiktaş yenilgisi sonrası nasıl bir yol izleyeceği ve Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Al Ettifaq'ın teklifinin cazibesi ile Fenerbahçe yönetiminin planları arasında bir denge kurulması gerekecek. Gözler, Portekizli teknik adamın vereceği karara çevrilmiş durumda.
Jose Mourinho (İHA)
AYRILMASINI İSTEYENLER VAR
Leeds United'ın yaptığı açıklama sonrasında Mourinho'nun Suudi Arabistan'a gidip gitmeyeceği merak konusu oldu. Beşiktaş derbisiyle sezona havlu atma aşamasına gelen sarı lacivertlilerde yolların ayrılması gerektiğini düşünen çok sayıda taraftar ve kongre üyesi var.