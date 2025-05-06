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Fenerbahçe yönetiminden sil baştan kararı!

Şampiyonluktan ümitlerini çok önceden kesen Fenerbahçeli futbolcular, gelecek sezonu düşünerek Beşiktaş maçında sırf sakatlanmamak için çaba sarf etti. Yaz transfer döneminde sarı-lacivertli camiayı hareketli günler bekliyor.

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 13:50 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 13:50
Fenerbahçe yönetiminden sil baştan kararı!

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Beşiktaş karşısındaki Fenerbahçe inanılmazdı. Siyah-beyazlılar, bu sezon en çok faul yaptıkları maçı oynadı. Art arda gelen fauller sonrası sarı-lacivertli futbolcuların gözü korktu ve oyunu bıraktı. Zaten fark 5'ken bile Galatasaray'ı geçip şampiyon olacaklarına inanmıyorlardı.

Bu nedenle bütün hafta boyunca Beşiktaş derbisi hazırlıkları hırstan, inançtan yoksun geçti. F.Bahçeli futbolcular, Beşiktaş karşısına çıkınca da sakatlanıp gelecek sezon öncesi sıkıntı yaşamamaya çalıştı. Futbolcuların bu tavrı, "Çubuklu formaya ihanet" olarak yorumlandı.

DEĞİŞİM BAŞLIYOR

Samandırda'dan gönderilecek ilk isim Mourinho olacak. Vedalaşma, 18 milyon Euro almasına rağmen 1 milyon Euro kazanan İsmail Kartal'ı mumla aratan Portekizli ile sınırlı kalmayacak.

Fenerbahçe'deki yabancı futbolcuların birçoğu gönderilecek. Şu anda 10 milyon Euro'yu aşan aylık maaş bütçesini 5 milyon Euro'ya indirecek kadar futbolcu gönderilecek. Oosterwolde, Diego Carlos, Talisca, Fred ve Mimovic dışında hiçbir futbolcunun yeri artık garanti değil.

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