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Trabzonspor'un 5 yıldızına teklif var! Transferde hareketlilik başladı

Trabzonspor'da sezon sonu transfer hareketliliği bekleniyor. Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı, "5 oyuncumuza ciddi teklifler var" açıklamasının ardından teklif alan isimler büyük ölçüde netleşti.

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Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025 , 17:41 Güncelleme Tarihi :05 Mayıs 2025 , 17:41
Trabzonspor’un 5 yıldızına teklif var! Transferde hareketlilik başladı

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamalar, kulübün mali yapısıyla birlikte transfer gündemini de hareketlendirdi. Başkan Doğan, "5 oyuncumuza ciddi teklifler var. Bunları inşallah satabiliriz, ciddi gelirler elde edebiliriz" ifadelerini kullanarak dikkatleri üzerine çekti.

Batista Mendy (AA)Batista Mendy (AA)

Bu açıklamanın ardından teklif alan oyuncular merak konusu oldu. Edinilen bilgilere göre, Pedro Malheiro, Arseniye Batagov, Salih Malkoçoğlu, Denis Draguş ve Batista Mendy'ye teklifler geldi. Ayrıca kaptan Uğurcan Çakır, Oleksandr Zubkov ve Muhammed Cham gibi isimlerin de eklenmesi gündemde.

Ertuğrul Doğan (DHA)Ertuğrul Doğan (DHA)

Yönetimin, kulübün ekonomik yapısını rahatlatmak adına gelen teklifleri değerlendirmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Satışlarla ilgili kararların sezon sonunda yapılacak değerlendirme toplantısında netleşmesi bekleniyor.

Denis Draguş (AA)Denis Draguş (AA)

YENİ YILDIZLARA KAYNAK AYRILACAK

Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibinin ekonomik atılımlarıyla önemli bir borç yükünden kurtulan ve harcama limitini de yükselten Trabzonspor'da elde edilecek transfer geliri yeni futbocuların alınmasında kullanılacak.

Fatih Tekke (AA)Fatih Tekke (AA)

Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda başlayan operasyon, yaz aylarında resmiyete kavuşturulacak ve şampiyonluk hedefiyle yola çıkılacak.

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