Trabzonspor’un 5 yıldızına teklif var! Transferde hareketlilik başladı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan 'ın Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamalar, kulübün mali yapısıyla birlikte transfer gündemini de hareketlendirdi. Başkan Doğan, "5 oyuncumuza ciddi teklifler var. Bunları inşallah satabiliriz, ciddi gelirler elde edebiliriz" ifadelerini kullanarak dikkatleri üzerine çekti.

Batista Mendy (AA)

Bu açıklamanın ardından teklif alan oyuncular merak konusu oldu. Edinilen bilgilere göre, Pedro Malheiro, Arseniye Batagov, Salih Malkoçoğlu, Denis Draguş ve Batista Mendy'ye teklifler geldi. Ayrıca kaptan Uğurcan Çakır, Oleksandr Zubkov ve Muhammed Cham gibi isimlerin de eklenmesi gündemde.