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İtalya'da taraftar gruplarına soruşturma: 7 kişi daha gözaltına alındı

İtalya'nın ünlü futbol takımlarından Inter ve Milan'ın taraftar gruplarının karıştığı iddia edilen yasa dışı faaliyetlere ilişkin geniş çaplı soruşturmanın yeni ayağında 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Bu arada, Milano Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmanın spor hukuku ayağında İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), 1 Mayıs'ta Inter'in teknik direktörü Simone Inzaghi ve oyuncusu Hakan Çalhanoğlu'na, kulübün taraftar grubuyla spor hukukuna aykırı münasebetleri dolayısıyla 1'er maç men ve farklı miktarda para cezası vermişti.

Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025 , 17:59 Güncelleme Tarihi :05 Mayıs 2025 , 17:59
İtalya’da taraftar gruplarına soruşturma: 7 kişi daha gözaltına alındı

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter ve Milan'ın taraftar gruplarının karıştığı iddia edilen yasa dışı faaliyetlere ilişkin geniş çaplı soruşturmanın yeni ayağında 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Milano'da emniyet birimlerinin düzenlediği operasyonla suç faaliyetlerine karıştıkları gerekçesiyle 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İnter taraftarı (AFP)İnter taraftarı (AFP)

Söz konusu şüphelilerin tefecilik, şantaj ve sahte fatura düzenlemekle suçlandığı ifade edildi. Ayrıca bazı şüphelilerin mafya ile bağlantılı olmasının alacakları cezalarda ağırlaştırıcı bir unsur olabileceği kaydedildi.

Bugünkü operasyonun, söz konusu iki takım taraftar gruplarının, şiddet, tehdit ve diğer suç faaliyetlerine dair 30 Eylül'de 19 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan soruşturmanın bir uzantısı olduğu aktarıldı.

Soruşturmayı yürüten savcıların, Milan ve Inter kulüplerinden özellikle bilet satışlarının yönetimi konusunda 'ultra' olarak anılan taraftar gruplarıyla bağlarını kestiklerini kanıtlamalarını istediği kaydedildi.

İtalya polisi (AA)İtalya polisi (AA)

Bu arada, Milano Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmanın spor hukuku ayağında İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), 1 Mayıs'ta Inter'in teknik direktörü Simone Inzaghi ve oyuncusu Hakan Çalhanoğlu'na, kulübün taraftar grubuyla spor hukukuna aykırı münasebetleri dolayısıyla 1'er maç men ve farklı miktarda para cezası vermişti.

Hakan Çalhanoğlu (AA)Hakan Çalhanoğlu (AA)

FIGC'ten yapılan yazılı açıklamada, 2022-2023 sezonu devam ederken, Inter taraftar grubu "Curva Nord"un temsilcileriyle görüştükleri gerekçesiyle Interli milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na 1 maç men ve 30 bin avro para cezası, Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi'ye de 1 maç men ve 15 bin avro para cezası verildiği belirtilmişti.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, konuya ilişkin Ekim 2024'te verdiği ifadesinde, taraftar gruplarının temsilcileriyle görüştüğünü kabul etmiş, bunun nedeninin 6 Şubat 2023'te Türkiye'de meydana gelen deprem felaketi sonrası kendisine destek amacıyla açılan pankarta teşekkür etmek olduğunu kaydetmişti.

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