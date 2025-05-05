Bayer Leverkusen yeni teknik direktörünü buldu

İspanyol basınından COPE'un haberine göre, Bayer Leverkusen, Real Madrid U19 takımının teknik direktörü Alvaro Arbeloa'yı Xabi Alonso'nun yerine göreve getirmeyi ciddi şekilde değerlendiriyor. 41 yaşındaki genç teknik adamın, oyunculuk döneminde Real Madrid forması giymesi ve Alonso ile yakın ilişkisinin bu tercih üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor.

TEN HAG İDDİALARI DA GÜNDEMDEYDİ

Leverkusen cephesinde daha önce de Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag ismi gündeme gelmişti. Ancak Hollandalı teknik adamın Premier Lig'deki geleceğinin netleşmemesi nedeniyle görüşmelerin somutlaşmadığı ifade ediliyor.

YENİ HOCA İÇİN HIZLI HAMLE

Alman ekibi, Alonso'nun ayrılığı sonrası herhangi bir boşluk yaşamak istemiyor. Bu nedenle yeni teknik direktörünü kısa sürede açıklamayı ve takımı 2025-26 sezonuna güçlü bir yapılanmayla hazırlamayı hedefliyor.