Resmen açıklandı! Jose Mourinho’ya Rusya daveti

Pep Guardiola ve Jürgen Klopp'un Rusya'da kurs vereceği yönündeki iddialara da yanıt veren Ovchinnikov, "Son dönemde birçok teknik adamla iletişim kurduk. Jürgen Klopp ile de son zamanlarda konuştuk." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho (AA)

"TEK ENGEL KÜRESEL SİYASİ İKLİM"

Ovchinnikov, yabancı teknik direktörlerin Rusya'ya gelmeye sıcak baktığını vurgularken, mevcut küresel siyasi ortamın yüz yüze görüşmelerin önündeki en büyük engel olduğunu söyledi. "Dünyanın her yerinden teknik direktörlerle iletişim halindeyiz. Şu anki siyasi atmosfer nedeniyle bazı şeyler erteleniyor. Ancak her şey yoluna girdiğinde gelmekten mutlu olacaklardır." dedi.