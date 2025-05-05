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Resmen açıklandı! Jose Mourinho'ya Rusya daveti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rusya'da düzenlenecek antrenörlük kurslarına katılabilir. Konuyla ilgili konuşan Rusya Futbol Birliği Antrenörlük Departmanı Başkanı Sergey Ovchinnikov, dünyaca ünlü teknik adamı Rusya'ya davet ettiklerini belirtti.

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Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025 , 19:11 Güncelleme Tarihi :05 Mayıs 2025 , 19:11
Resmen açıklandı! Jose Mourinho’ya Rusya daveti

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Pep Guardiola ve Jürgen Klopp'un Rusya'da kurs vereceği yönündeki iddialara da yanıt veren Ovchinnikov, "Son dönemde birçok teknik adamla iletişim kurduk. Jürgen Klopp ile de son zamanlarda konuştuk." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

"TEK ENGEL KÜRESEL SİYASİ İKLİM"
Ovchinnikov, yabancı teknik direktörlerin Rusya'ya gelmeye sıcak baktığını vurgularken, mevcut küresel siyasi ortamın yüz yüze görüşmelerin önündeki en büyük engel olduğunu söyledi. "Dünyanın her yerinden teknik direktörlerle iletişim halindeyiz. Şu anki siyasi atmosfer nedeniyle bazı şeyler erteleniyor. Ancak her şey yoluna girdiğinde gelmekten mutlu olacaklardır." dedi.