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Fatih Tekke'den Galatasaray derbisi öncesi iki yıldız için açıklama

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takımının 1-1'lik beraberlikle ayrıldığı Kasımpaşa maçının ardından konuştu. Tekke, Galatasaray derbileri önce iki yıldız hakkında açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025 , 22:44 Güncelleme Tarihi :05 Mayıs 2025 , 22:44
Fatih Tekke’den Galatasaray derbisi öncesi iki yıldız için açıklama

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Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke karşılaşmadan sonra dikkat çeken ifadeler kullandı.

Tekke, "İlk yarı, kaybedilmiş bir 45 dakika. Rakibin üstünlüğü ile geçti. Ön alan baskılarımız doğru değil, oynama şeklinde tedirginliklerimiz oldu. Bunun üzerine çalışmaya devam etmeliyiz. İkinci yarıda topa daha fazla sahip olduk. Oyun bize doğru dönebilirdi. Verilen kararlar var. İki takımın da mutsuz, memnun olacağı şeyler var. 2 puan kaybettik ama benim için önemli olan cesaret. Önümüzde iki kere Galatasaray ile oynayacağız. Çok daha iyi olmamız lazım. Geldiğimizden bu yana en fazla pozisyon verdiğimiz maç oldu gibi. İki takım da 1 puan aldı ama ilk yarı Kasımpaşa, ikinci yarı bize denebilir." diye konuştu." diye konuştu.

"OYNAMA İSTEKLERİ YÜKSEK"

Fatih Tekke, sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır ve Stefan Savic'in Galatasaray maçına yetişip yetişmeyeceklerine yönelik soruya, "Uğurcan ve Savic... Oynamayabilirler ama oynama istekleri çok üst düzey. Geçen sürede bakacağız. Onların durumuna göre bakacağız. Her oyuncumuz gibi bizim için çok değerli oyuncular ve önemli oyuncular oyunsal olarak." diye cevap verdi.

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