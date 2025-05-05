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Jorginho'nun yeni adresi belli oluyor

Premier League ekiplerinden Arsenal’de forma giyen 33 yaşındaki İtalyan orta saha Jorginho’nun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan deneyimli oyuncunun yeni adresi netleşiyor.

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Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025 , 21:25 Güncelleme Tarihi :05 Mayıs 2025 , 21:25
Jorginho’nun yeni adresi belli oluyor

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İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre, Jorginho, Brezilya'nın köklü kulüplerinden Flamengo ile anlaşmaya vardı. Taraflar 2027 yılına kadar sürecek bir sözleşme konusunda el sıkıştı. Sözleşmede 1 yıllık opsiyon maddesinin de yer aldığı ifade edildi.

BU SEZON ARSENAL'DEKİ PERFORMANSI
2023-2024 sezonunda Arsenal formasıyla 26 resmi maça çıkan Jorginho, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti. Tecrübesi ve oyun zekâsıyla takımına katkı sağlayan Jorginho, teknik direktör Mikel Arteta'nın zaman zaman rotasyonda kullandığı isimler arasında yer aldı.

GÜNEY AMERİKA KARİYERİNE İLK ADIM
Profesyonel kariyerinde ilk kez Avrupa dışına çıkacak olan Jorginho'nun, Flamengo'nun orta saha rotasyonuna önemli bir derinlik kazandırması bekleniyor.

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