Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde büyük tepki toplamıştı! Gedson Fernandes’e lazer tutan taraftar gözaltına alındı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı. Beşiktaşlı oyuncusu Gedson Fernandes, penaltı kullanacağı sırada tribünlerden yüzüne lazer tutuldu. (AA)

Devamında Portekizli oyuncu penaltıdan yararlanamazken, karşılaşmanın son bulmasıyla güvenlik güçleri lazer tutan şahsı gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müsabakanın 36. dakikasında Beşiktaş takımından Gedson Fernandes isimli oyuncu penaltı kullandığı sırada yüzüne tribünden lazer tabir edilen ışık tutulduğu anlaşılmış, yapılan çalışmalar neticesinde Kuzey üst tribününde bulunan B.Y. isimli şahsın lazeri tuttuğu anlaşılması üzerine şahıs yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında 6222 sayılı kanun kapsamında işlem başlatılmış, şahıs işlemlerinin ardından 05/05/2025 tarihinde adli makamlara sevk edilecektir."