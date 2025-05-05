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Gedson'a lazer tutan kişi gözaltına alındı!

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde penaltı sırasında Gedson Fernandes'e lazer tutan kişi gözaltına alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025 , 08:48 Güncelleme Tarihi :05 Mayıs 2025 , 08:48
Gedson’a lazer tutan kişi gözaltına alındı!

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Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip tek golle kazanırken, siyah-beyazlı ekibin 36'ncı dakikada kazandığı penaltı vuruşunda tribünde yer alan bir taraftar, topun başına geçen Gedson Fernandes'e lazer tuttu. Devamında Portekizli oyuncu penaltıdan yararlanamazken, karşılaşmanın son bulmasıyla güvenlik güçleri lazer tutan şahsı gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müsabakanın 36. dakikasında Beşiktaş takımından Gedson Fernandes isimli oyuncu penaltı kullandığı sırada yüzüne tribünden lazer tabir edilen ışık tutulduğu anlaşılmış, yapılan çalışmalar neticesinde Kuzey üst tribününde bulunan B.Y. isimli şahsın lazeri tuttuğu anlaşılması üzerine şahıs yakalanmıştır.

Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında 6222 sayılı kanun kapsamında işlem başlatılmış, şahıs işlemlerinin ardından 05/05/2025 tarihinde adli makamlara sevk edilecektir."

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