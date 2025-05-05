PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Dries Mertens, kızına Türkçe isim koyacak!

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'in, ikinci kez baba olmaya hazırlanırken kızına iki isim vereceği ve birinin Türkçe olacağı öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025 , 13:11 Güncelleme Tarihi :05 Mayıs 2025 , 13:11
Dries Mertens, kızına Türkçe isim koyacak!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, oğlu Ciro'dan sonra ikinci kez baba olmak için gün sayıyor.

3 sezondur sarı kırmızılı forma giyen ve kariyerindeki ilk şampiyonluğu da Türkiye'de alan başarılı futbolcu, kız bebeğini kucağına almak için sabırsızlanıyor.

KIZINA TÜRKÇE İSİM KOYACAK

Katrin Kerfkhof ile evli olan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Mertens ve ailesi, tam bir İstanbul aşığı. Her fırsatta şehrin farklı lokasyonlarını ailesi ile gezen futbolcunun, doğacak kız çocukları için iki isim koyacakları, birinin Türkçe olacağı öğrenildi.

İSTANBUL TUTKUSU

İstanbul'a olan sevgilerinden dolayı böyle bir karar aldıkları öğrenilen çift, ismin İngilizce karaktere uygun olmasına dikkat edecek. Kendi dillerinde telaffuzu kolay isimler arayan ikilinin, Selin ve Nil gibi isimlere öncelik verdiği öğrenildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
SON 2 VERİ | Nisan ayı enflasyon rakamları SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammını değiştirdi! Emeklinin zammı ne kadar olacak?
CHP’li Ekrem İmamoğlu şaibeli kurultay soruşturmasında ifade verdi! 9 soru tek cevap: Gölge başkanlığı ağzından kaçırdı
Miras kavgasına tutuşan FETÖ’cüler Avrupa’da birbirlerini dolandırmaya başladı! İtiraf kainat iblisi Gülen’in damadından geldi
CANLI | AKM’de zaman ayarlı provokasyon! Özgür Özel’i yumruklayan meczup Selçuk Tengioğlu ifadesinde ne dedi? Soruşturma derinleştirildi
4 AYLIK ZAMLI MAAŞ HESAPLAMASI | Memurun Temmuz maaşı netleşiyor! Kim ne kadar alacak?
CHP’nin Ekrem İmamoğlu kampanyasında görülmemiş sahtecilik: 1 kişiye 10 imza attırılıyor
TÜİK Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten açıklama
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Avrupa devleri de peşinde
New York ünlüleri böyle formda kalıyor! İşte 3 günlük muhteşem formül
Special eziyet Spor yazarları Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi
Özgür Özel’e tokatlı saldırı sonrası Ekrem İmamoğlu’na yakın o ismin 4 Mayıs 2025 paylaşımı dikkat çekti! Saldırı CHP liderine mesaj mı?
MAYIS AYI TEFE TÜFE 2025 KİRA ARTIŞ ORANI: TÜİK mayıs ayı kira zammı ne kadar oldu? İş yeri, konut, dükkan kirası hesaplama
Bodrum’da tatilin bedeli el yakıyor!
Sırrı Süreyya Önder’e veda | AKM’ye tabutunda zeytin dalı ile geldi... Annesi ağıt yaktı | Başkan Erdoğan’dan ve MİT’ten mesaj...
Fenerbahçe - Beşiktaş maçında taraftarlar Ali Koç için tek ses oldu!
Yaşlı bakım sigortası geliyor! Sistem nasıl uygulanacak? Hangi faydaları sağlayacak?
Özel’e saldırıda bulunan meczup suç makinesi çıktı! 21 yıl önceki vahşet TAKVİM manşetinde
Bir taraf kış bir taraf yaz: Meteoroloji’den 11 ile kuvvetli yağış alarmı! İstanbul’da havalar ısınacak mı? 5 Mayıs hava durumu
Evlat katili Selçuk Tengioğlu Özgür Özel’e tokat atmadan önce ne yaptı? Detaylar ilk kez ortaya çıktı: X-Ray’den geçmemiş, otel-Beyoğlu rotası...
Son dakika: Saldırı sonrası Özgür Özel’den ilk açıklama: Birileri bugün barış konuşulmasını istemedi