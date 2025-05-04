Real Madrid’in yıldızı Arda Güler Celta Vigo’ya da golünü attı

Karşılaşmanın 33. dakikasında sağ kanattan korneri kısa pasla kullanan Arda, Lucas Vazquez ile yaptığı ver-kaçın ardından topu tekrar önünde buldu. Ceza sahası içine sokulan genç yıldız, sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu kalecinin uzanamayacağı köşeye, sol üst direğin dibine gönderdi.

Arda Güler (AA)

ÖVGÜ YAĞDI

Golün ardından Real Madrid tribünleri ayağa kalktı, genç oyuncuyu dakikalarca alkışladı. Teknik direktör Carlo Ancelotti başta olmak üzere yedek kulübesi de Arda'nın golünü hayranlıkla izledi. İspanyol basını ve sosyal medya kullanıcıları, Arda'nın golünü "klas", "geleceğin yıldızı", "La Liga'da haftanın golü" gibi başlıklarla öne çıkardı.