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Real Madrid'in yıldızı Arda Güler Celta Vigo'ya da golünü attı

İspanya La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid, Celta Vigo'yu konuk ederken sahneye milli yıldızımız Arda Güler çıktı. Maça ilk 11'de başlayan genç futbolcu, 33. dakikada attığı muhteşem golle tüm dünyaya kalitesini bir kez daha gösterdi.

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Giriş Tarihi :04 Mayıs 2025 , 16:11 Güncelleme Tarihi :04 Mayıs 2025 , 16:18
Real Madrid’in yıldızı Arda Güler Celta Vigo’ya da golünü attı

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Karşılaşmanın 33. dakikasında sağ kanattan korneri kısa pasla kullanan Arda, Lucas Vazquez ile yaptığı ver-kaçın ardından topu tekrar önünde buldu. Ceza sahası içine sokulan genç yıldız, sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu kalecinin uzanamayacağı köşeye, sol üst direğin dibine gönderdi.

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

ÖVGÜ YAĞDI

Golün ardından Real Madrid tribünleri ayağa kalktı, genç oyuncuyu dakikalarca alkışladı. Teknik direktör Carlo Ancelotti başta olmak üzere yedek kulübesi de Arda'nın golünü hayranlıkla izledi. İspanyol basını ve sosyal medya kullanıcıları, Arda'nın golünü "klas", "geleceğin yıldızı", "La Liga'da haftanın golü" gibi başlıklarla öne çıkardı.

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

KALICI OLMAK AMACINDA

Real Madrid formasıyla ilk 11'de başladığı maçlarda etkili performanslar sergileyen Arda Güler, bu golle birlikte taraftarın gönlünde taht kurdu. İspanyol devinin gelecek planlarında önemli rol üstlenmesi beklenen 19 yaşındaki yıldız, formayı bırakmak istemiyor.

S Sport'tan alınmıştır (AA)S Sport'tan alınmıştır (AA)