Gedson Fernandes’e lazer tutan kişiye spordan men!

Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip tek golle kazanırken, siyah-beyazlı ekibin 36'ncı dakikada kazandığı penaltı vuruşunda tribünde yer alan bir taraftar, topun başına geçen Gedson Fernandes 'e lazer tuttu. Devamında Portekizli oyuncu penaltıdan yararlanamazken, karşılaşmanın son bulmasıyla güvenlik güçleri lazer tutan şahsı gözaltına aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Müsabakanın 36. dakikasında Beşiktaş takımından Gedson Fernandes isimli oyuncu penaltı kullandığı sırada yüzüne tribünden lazer tabir edilen ışık tutulduğu anlaşılmış, yapılan çalışmalar neticesinde Kuzey üst tribününde bulunan B.Y. isimli şahsın lazeri tuttuğu anlaşılması üzerine şahıs yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında 6222 sayılı kanun kapsamında işlem başlatılmış, şahıs işlemlerinin ardından 05/05/2025 tarihinde adli makamlara sevk edilecektir."

Gedson Fernandes (AA)

Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, saha içi kadar tribün olaylarıyla da gündeme geldi. Mücadelenin 36. dakikasında Beşiktaşlı Gedson Fernandes penaltı kullanmak üzereyken, tribünden bir taraftar tarafından yüzüne lazer tutuldu. Penaltıyı değerlendiremeyen Portekizli oyuncunun yaşadığı bu olay, maç sonunda hukuki sürece dönüştü.

ŞÜPHELİ B.Y. GÖZALTINA ALINDI

Lazer ışığını yansıttığı tespit edilen B.Y. isimli Fenerbahçe taraftarı, karşılaşmanın hemen ardından güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli hakkında savcılıkça işlem başlatıldı.

"TARAFTAR HEYECANIYLA YAPTIM"

Savcılık ifadesinde üniversite sınavlarına hazırlandığını ve daha önce adli bir olayla karşı karşıya kalmadığını belirten B.Y., "Lazeri oyuncunun gözüne tutmamı etrafımdaki taraftarlar istedi. Anlık gelişti, planlanmış değildi. Taraftar heyecanıyla yaptım. Kimseye zarar verme niyetim yoktu, pişmanım." ifadelerini kullandı.

1 YIL SPORDAN MEN VE İMZA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

B.Y. hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem yapıldı. Şüpheliye 1 yıl süreyle "spordan men cezası" verildi. Ayrıca bu süre zarfında Fenerbahçe maçları öncesi ve sonrasında karakola giderek imza atması yönünde adli kontrol tedbiri uygulandı.