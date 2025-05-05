Galatasaray’ın transfer listesindeki Joao Felix için sürpriz teklif

Haberde, Güney Amerika'nın en büyük kulüplerinden Flamengo'nun, Joao Felix ile resmi temas kurduğu ve transfer şartlarını görüştüğü belirtildi. Kırmızı-siyahlıların, 24 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamayı planladığı ifade edildi.
Joao Felix (Takvim Foto Arşiv)
BENFICA İDDİALARI DA DEVAM EDİYOR
Joao Felix'in adı daha önce altyapısından yetiştiği ve yıldızlaştığı eski kulübü Benfica ile de anılmıştı. Ancak Flamengo'nun ciddi yaklaşımı, transferde yeni bir rota oluşturabilir.
Joao Felix (Takvim Foto Arşiv)
SEZON SONUNDA CHELSEA'YE DÖNMESİ BEKLENİYOR
Milan, Joao Felix'i devre arası transfer döneminde Chelsea'den kiralamıştı. İtalyan ekibinde gösterdiği performansa rağmen Felix'in sezon sonunda kulübüne geri dönmesi bekleniyor. Chelsea'nin oyuncuyla ilgili nasıl bir karar alacağı ise merak konusu.