Galatasaray’ın transfer listesindeki Joao Felix için sürpriz teklif

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Haberde, Güney Amerika'nın en büyük kulüplerinden Flamengo'nun, Joao Felix ile resmi temas kurduğu ve transfer şartlarını görüştüğü belirtildi. Kırmızı-siyahlıların, 24 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamayı planladığı ifade edildi.

Joao Felix (Takvim Foto Arşiv) BENFICA İDDİALARI DA DEVAM EDİYOR

Joao Felix'in adı daha önce altyapısından yetiştiği ve yıldızlaştığı eski kulübü Benfica ile de anılmıştı. Ancak Flamengo'nun ciddi yaklaşımı, transferde yeni bir rota oluşturabilir.