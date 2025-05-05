SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'ın transfer listesindeki Joao Felix için sürpriz teklif

İtalya Serie A ekibi Milan’da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Premier League temsilcisi Chelsea’de bulunan Joao Felix için sürpriz bir transfer gelişmesi gündemde. Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Flamengo, Galatasaray'ın da istediği Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025 , 19:55 Güncelleme Tarihi :05 Mayıs 2025 , 19:55
Galatasaray’ın transfer listesindeki Joao Felix için sürpriz teklif

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Haberde, Güney Amerika'nın en büyük kulüplerinden Flamengo'nun, Joao Felix ile resmi temas kurduğu ve transfer şartlarını görüştüğü belirtildi. Kırmızı-siyahlıların, 24 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamayı planladığı ifade edildi.

Joao Felix (Takvim Foto Arşiv)Joao Felix (Takvim Foto Arşiv)

BENFICA İDDİALARI DA DEVAM EDİYOR
Joao Felix'in adı daha önce altyapısından yetiştiği ve yıldızlaştığı eski kulübü Benfica ile de anılmıştı. Ancak Flamengo'nun ciddi yaklaşımı, transferde yeni bir rota oluşturabilir.

Joao Felix (Takvim Foto Arşiv)Joao Felix (Takvim Foto Arşiv)

SEZON SONUNDA CHELSEA'YE DÖNMESİ BEKLENİYOR
Milan, Joao Felix'i devre arası transfer döneminde Chelsea'den kiralamıştı. İtalyan ekibinde gösterdiği performansa rağmen Felix'in sezon sonunda kulübüne geri dönmesi bekleniyor. Chelsea'nin oyuncuyla ilgili nasıl bir karar alacağı ise merak konusu.

Joao Felix (Takvim Foto Arşiv)Joao Felix (Takvim Foto Arşiv)

GALATASARAY DA TAKİPTE

Portekizli futbolcu için son dönemde Galatasaray'ın adı sıkça basında yer aldı. Cimbom'un, gelecek sezonun transfer çalışmaları kapsamında yıldız oyuncunun kulübüyle satın alma opsiyonu üzerinde görüştüğü öne sürülmüştü.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Terörsüz Türkiye’de yeni aşama mesajı! Yakın zamanı işaret etti
Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump’ı Türkiye’ye davet etti! Ankara Gazze’de kalıcı barış ve ateşkes için iş birliğine hazır... Suriye mesajı
Trabzonspor’un Kasımpaşa maçı ilk 11’i belli oldu
Başkan Erdoğan’dan deprem turistlerine kentsel dönüşüm tepkisi: Kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz
Provokasyon kirli saldırı planlı! Yeni görüntü geldi... Özgür Özel’e tokat öncesi ısınma hareketleri
Şehit Önder Özen son yolculuğuna uğurlandı! Kadın komutan kızının isteğini yerine getirdi: Toplu iğne babama batıyor
SON 2 VERİ | Nisan ayı enflasyon rakamları SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammını değiştirdi! Emeklinin zammı ne kadar olacak?
Galatasaray transferde devlere kafa tutuyor! Dünya yıldızı listede
CANLI | AKM’de zaman ayarlı provokasyon! Özgür Özel’e saldırıda gözaltı sayısı 2’ye yükseldi | Selçuk Tengioğlu ifadesinde ne dedi?
CHP’li Ekrem İmamoğlu şaibeli kurultay soruşturmasında ifade verdi! 9 soru tek cevap: Gölge başkanlığı ağzından kaçırdı
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Avrupa devleri de peşinde
Miras kavgasına tutuşan FETÖ’cüler Avrupa’da birbirlerini dolandırmaya başladı! İtiraf kainat iblisi Gülen’in damadından geldi
İstanbul’da 90’ları aratmayan görüntüler! Sular kesik... Mahalleli elde bidon tanker peşinde koşuyor: Perişan haldeyiz
Special eziyet Spor yazarları Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi
4 AYLIK ZAMLI MAAŞ HESAPLAMASI | Memurun Temmuz maaşı netleşiyor! Kim ne kadar alacak?
CHP’nin Ekrem İmamoğlu kampanyasında görülmemiş sahtecilik: 1 kişiye 10 imza attırılıyor
TÜİK Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten açıklama
New York ünlüleri böyle formda kalıyor! İşte 3 günlük muhteşem formül
Özgür Özel’e tokatlı saldırı sonrası Ekrem İmamoğlu’na yakın o ismin 4 Mayıs 2025 paylaşımı dikkat çekti! Saldırı CHP liderine mesaj mı?
MAYIS AYI TEFE TÜFE 2025 KİRA ARTIŞ ORANI: TÜİK mayıs ayı kira zammı ne kadar oldu? İş yeri, konut, dükkan kirası hesaplama