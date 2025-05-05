2 dakikada geri dönüş! Genoa - Milan: 1-2 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmanın ilk golü 61. dakikada ev sahibi Genoa'dan geldi. Vitinha'nın golüyle 1-0 öne geçen kırmızı-lacivertliler, avantajı uzun süre korusa da Milan'ın geri dönüşüne engel olamadı.

Milan, 76. dakikada Rafael Leao'nun kaydettiği golle eşitliği yakaladı. Sadece bir dakika sonra ise Genoa oyuncusu Morten Frendrup'un kendi kalesine attığı gol, skoru 2-1 yaptı. Bu gollerle Milan karşılaşmayı çevirmeyi başardı.

Bu galibiyetle kırmızı siyahlılar puanını 57'ye yükselterek ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Cenova temsilcisi ise üst üste üçüncü maçından da puansız ayrıldı ve 39 puanda kaldı.

Ligin 36. haftasında Milan, sahasında Bologna'yı konuk edecek. Genoa ise zorlu Napoli deplasmanına çıkacak.