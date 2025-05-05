Edin Dzeko'dan flaş paylaşım! "Çözümün parçası olun"

Bu mesaj, kısa sürede Fenerbahçe taraftarları başta olmak üzere futbol camiasında geniş yankı uyandırdı. Özellikle takım içindeki son durum ve şampiyonluk yarışında yaşanan kayıplar sonrası Dzeko'nun bu çıkışı, "liderlik mesajı" olarak yorumlandı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 50 resmi maça çıkan Dzeko, 20 gol ve 8 asistlik performansıyla Fenerbahçe'nin hücum hattında önemli bir rol oynadı. 39 yaşındaki deneyimli oyuncu, hem saha içindeki katkısı hem de saha dışındaki açıklamalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.