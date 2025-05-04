Sivasspor’da Galatasaray kutlaması sonrası istifa

Mücahit Yıldız'ın çocuklarıyla birlikte Galatasaray'ın 4-1'lik zaferini kutladığı görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tepkilerin büyümesinin ardından Sivasspor Kulübü konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün akşam oynanan Galatasaray - Net Global Sivasspor karşılaşmasının ardından, As Başkanımız Mücahit Yıldız'ın sosyal medya platformlarında yer alan görüntüleri üzerine kamuoyunda oluşan hassasiyet dikkatle takip edilmiştir.

Bu çerçevede kulüp değerlerimiz doğrultusunda, Başkanımız Bahattin Eken ile yapılan görüşmeler neticesinde, kulübümüzün menfaatleri gözetilerek Sn. Mücahit Yıldız görevinden istifa etmiştir."