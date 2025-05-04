Avrupa kupaları için Karadeniz inadı! Samsunspor - Eyüpspor: 3-0 | MAÇ SONUCU

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren goller 4. ve 61. dakikalarda Landry Dimata'dan geldi. Maçın skorunu ise 90+5. dakikada Marius belirledi. Eyüpspor'un ise maçtaki en net fırsatını 74. dakikada penaltı kaçıran Mame Thiam değerlendiremedi.

Bu sonuçla Samsunspor, puanını 57'ye yükseltti ve Süper Lig'de çıkışını sürdürdü. Eyüpspor ise üst üste üçüncü yenilgisini alarak 50 puanda kaldı ve Avrupa kupaları hedefinde yara aldı.

Samsunspor, 35. haftayı BAY geçecek. Ardından Sivasspor'u sahasında ağırlayacak. Eyüpspor, bir sonraki maçında Kasımpaşa ile evinde karşılaşacak.