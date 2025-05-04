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Avrupa kupaları için Karadeniz inadı! Samsunspor - Eyüpspor: 3-0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Samsunspor, sahasında konuk ettiği Eyüpspor’u 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Maçın yıldızı, attığı iki golle Landry Dimata oldu.

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Giriş Tarihi :04 Mayıs 2025 , 18:07 Güncelleme Tarihi :04 Mayıs 2025 , 18:08
Avrupa kupaları için Karadeniz inadı! Samsunspor - Eyüpspor: 3-0 | MAÇ SONUCU

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Karadeniz ekibine galibiyeti getiren goller 4. ve 61. dakikalarda Landry Dimata'dan geldi. Maçın skorunu ise 90+5. dakikada Marius belirledi. Eyüpspor'un ise maçtaki en net fırsatını 74. dakikada penaltı kaçıran Mame Thiam değerlendiremedi.

Bu sonuçla Samsunspor, puanını 57'ye yükseltti ve Süper Lig'de çıkışını sürdürdü. Eyüpspor ise üst üste üçüncü yenilgisini alarak 50 puanda kaldı ve Avrupa kupaları hedefinde yara aldı.

Samsunspor, 35. haftayı BAY geçecek. Ardından Sivasspor'u sahasında ağırlayacak. Eyüpspor, bir sonraki maçında Kasımpaşa ile evinde karşılaşacak.

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