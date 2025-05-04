Mauro Icardi görüşmelere başladı! Galatasaray ile yol ayrımı yakın

Galatasaray 'daki üçüncü sezonunu geçiren Icardi, attığı kritik gollerle hem kulüp tarihine geçti hem de taraftarın sevgilisi haline geldi. Gelecek sezona hazır bir şekilde dönmesi beklenen yıldız golcü için ortaya atılan yeni iddialar, sürpriz etkisi yarattı.

Haberde, bu tercihin arkasında aile ve memleket özleminin yattığı belirtilirken, yakın çevresinden resmi bir doğrulama gelmediği de vurgulandı.

Arjantin merkezli Radio Mitre'nin haberine göre, Icardi Türkiye macerasını noktalayarak Latin Amerika'ya dönmeyi planlıyor. İlk etapta adı sıkça River Plate ile anılan yıldız ismin, rotasını Brezilya kulüplerine çevirmiş olabileceği ifade ediliyor. Görüşmelerin başladığı yönünde kulis bilgileri sızdı.

Mauro Icardi (Takvim Foto Arşiv)

FUTBOLUNDAN ÇOK ÖZEL HAYATI ÖN PLANDA

Gazeteci Juan Etchegoyen, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'nun, Icardi'ye bir an önce Türkiye'ye dönmesi gerektiğini ve geleceğiyle ilgili net bir karar vermesinin şart olduğunu ilettiğini duyurdu.

Etchegoyen, konuyla ilgili şunları da aktardı:

"Bu süreç yeni değil. Icardi aylardır farklı kulüplerin gündeminde. Futbolundan çok özel hayatı öne çıkıyor. China Suarez ile yaşadığı ilişki ve Wanda Nara ile olan sorunlar da bu tabloyu etkiliyor. Türk kamuoyu bu belirsizlikten oldukça rahatsız."