Jose Mourinho sezonu derbi galibiyeti alamadan bitirdi

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 5 derbiden 4'ünü kaybetti, yalnızca 1 beraberlik alabildi. Bu performans, sezonun en çok eleştirilen noktalarından biri olarak öne çıktı.

Fenerbahçe, bu sezon Galatasaray ve Beşiktaş ile 4'ü lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 5 kez karşılaştı.

Bu maçların sonuçları şu şekilde:

Beşiktaş (lig iç saha): 0-1 mağlubiyet

Beşiktaş (lig deplasman): 0-1 mağlubiyet

Galatasaray (lig iç saha): 1-3 mağlubiyet

Galatasaray (kupa deplasman): 1-2 mağlubiyet

Galatasaray (lig deplasman - RAMS Park): 0-0 beraberlik