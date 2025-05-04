Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde bordo mavililerin kafilesi açıklandı. Listede Uğurcan Çakır ve Stefan Savic yer almadı.

Karadeniz temsilcisinin kadrosunda şu isimler bulunuyor;

1. Muhammet Taha Tepe

2. Erol Can Çolak

3. Muhammetcan Aktaş

4. Arif Boşluk

5. Mustafa Eskihellaç

6. Ali Şahin Yılmaz

7. Serdar Saatçı

8. Arseniy Batagov

9. John Lundstram

10. Salih Malkoçoğlu

11. Okay Yokuşlu

12. Batista Mendy

13. Ozan Tufan

14. Muhammed Cham

15. Oleksandr Zubkov

16. Edin Vişça

17. Cihan Çanak

18. Anthony Nwakaeme

19. Danylo Sikan

20. Simon Banza

21. Enis Destan

UĞURCAN VE SAVİC HAKKINDA AÇIKLAMA

İki oyuncuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Uğurcan Çakır ve Stefan Savic'in sağlık durumları hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşir, "Sakatlığı bulunan futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kalça kasında yaralanma tespit edilmiştir.

Futbol A Takımımızın Çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanında sakatlanarak antrenmana devam edemeyen bir diğer oyuncumuz Stefan Savic'in ise yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" dedi.