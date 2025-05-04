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Trabzonspor'da sakatlık şoku! Kasımpaşa maçı kafilesinde iki eksik

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor'un kafilesi açıklandı. Bordo mavililerde kaptan Uğurcan ile Stefan Savic sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

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Giriş Tarihi :04 Mayıs 2025 , 16:03 Güncelleme Tarihi :04 Mayıs 2025 , 16:03
Trabzonspor’da sakatlık şoku! Kasımpaşa maçı kafilesinde iki eksik

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde bordo mavililerin kafilesi açıklandı. Listede Uğurcan Çakır ve Stefan Savic yer almadı.

Karadeniz temsilcisinin kadrosunda şu isimler bulunuyor;

1. Muhammet Taha Tepe
2. Erol Can Çolak
3. Muhammetcan Aktaş
4. Arif Boşluk
5. Mustafa Eskihellaç
6. Ali Şahin Yılmaz
7. Serdar Saatçı
8. Arseniy Batagov
9. John Lundstram
10. Salih Malkoçoğlu
11. Okay Yokuşlu
12. Batista Mendy
13. Ozan Tufan
14. Muhammed Cham
15. Oleksandr Zubkov
16. Edin Vişça
17. Cihan Çanak
18. Anthony Nwakaeme
19. Danylo Sikan
20. Simon Banza
21. Enis Destan

UĞURCAN VE SAVİC HAKKINDA AÇIKLAMA

İki oyuncuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Uğurcan Çakır ve Stefan Savic'in sağlık durumları hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşir, "Sakatlığı bulunan futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kalça kasında yaralanma tespit edilmiştir.

Futbol A Takımımızın Çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanında sakatlanarak antrenmana devam edemeyen bir diğer oyuncumuz Stefan Savic'in ise yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" dedi.

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