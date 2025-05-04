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1. Lig'de bir takım daha düştü! Çorum FK - Şanlıurfaspor: 2-1 | MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında Çorum FK, sahasında konuk ettiği Şanlıurfaspor’u 2-1 mağlup etti. Mücadele son dakikada gelen golle sonuçlandı ve Şanlıurfaspor’un TFF 2. Lig’e düşmesi kesinleşti.

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Giriş Tarihi :04 Mayıs 2025 , 18:24 Güncelleme Tarihi :04 Mayıs 2025 , 18:24
1. Lig’de bir takım daha düştü! Çorum FK - Şanlıurfaspor: 2-1 | MAÇ SONUCU

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Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Şanlıurfaspor, 41. dakikada Bouly Sambou'nun golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip bu gole 78. dakikada Ali Akman ile yanıt verirken, 88. dakikada Şanlıurfaspor'un attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Maçın kaderini ise 90+9. dakikada Suat Kaya'nın attığı gol belirledi. Bu golle Çorum FK sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu mağlubiyetin ardından 40 puanda kalan Şanlıurfaspor, 18. sıraya geriledi. Manisa FK'nın Bandırmaspor karşısında 1-1 berabere kalması, Urfa temsilcisinin küme düşmesini kesinleştirdi. Son 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen sarı-yeşilli ekip, 2024-2025 sezonunda TFF 2. Lig'de mücadele edecek.

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