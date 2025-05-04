Arda Turan yurt dışına açılıyor! Transferi bitmek üzere

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray altyapısından yetişerek A takıma yükselen Arda Turan, 2011 yılında 13 milyon euro bedelle Atletico Madrid'e transfer oldu. Başarılı performansının ardından 34 milyon euroya Barcelona'ya transfer olarak Türk futbol tarihine geçti. Şimdi benzer bir başarıyı teknik direktörlük kariyerinde yakalama hedefinde.

Arda Turan (AA) ANLAŞMA YAKIN Sports Digitale'in haberine göre, Shakhtar Donetsk yetkilileri, Arda Turan ile geçtiğimiz günlerde Londra'da yüz yüze görüştü. Tarafların daha önce başlattığı resmi görüşmeler yeniden hız kazandı ve anlaşmaya çok yaklaşıldığı ifade ediliyor. Anlaşma sağlanması halinde Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Avrupa'da bir kulübü çalıştırmış olacak.