Strasbourg, karşılaşmaya hızlı başladı. 4. dakikada Lucas Hernandez'in kendi kalesine attığı gol ile ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. İlk yarının son anlarında sahneye çıkan Felix Lemarechal, 45+3. dakikada farkı ikiye çıkardı.
İkinci yarıya hızlı başlayan PSG, Bradley Barcola'nın 46. dakikada attığı gol ile farkı bire indirdi. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-1 Strasbourg lehine sona erdi.
Bu mağlubiyetle birlikte şampiyon Paris Saint-Germain, ligde üst üste ikinci yenilgisini alarak 78 puanda kaldı.