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Şampiyon yine mağlup! Strasbourg - PSG: 2-1 | MAÇ SONUCU

Fransa Ligue 1'in 32. haftasında şampiyon Paris Saint-Germain, deplasmanda Strasbourg’a 2-1 mağlup oldu. PSG, bu sonuçla üst üste ikinci yenilgisini aldı.

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Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 20:27 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 20:27
Şampiyon yine mağlup! Strasbourg - PSG: 2-1 | MAÇ SONUCU

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Strasbourg, karşılaşmaya hızlı başladı. 4. dakikada Lucas Hernandez'in kendi kalesine attığı gol ile ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. İlk yarının son anlarında sahneye çıkan Felix Lemarechal, 45+3. dakikada farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarıya hızlı başlayan PSG, Bradley Barcola'nın 46. dakikada attığı gol ile farkı bire indirdi. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-1 Strasbourg lehine sona erdi.

Bu mağlubiyetle birlikte şampiyon Paris Saint-Germain, ligde üst üste ikinci yenilgisini alarak 78 puanda kaldı.

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