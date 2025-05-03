Vakıfbank üçüncülük maçına çıkacak

Bu mağlubiyetin ardından temsilcimiz VakıfBank, turnuvada üçüncülük mücadelesi verecek. Sarı-siyahlı ekip, diğer yarı finalin kaybedeni olan Numia Vero Volley ile bronz madalya için karşı karşıya gelecek.

SALON: Ülker Etkinlik ve Spor Salonu

HAKEMLER: Bernard Valentar, Sonja Sımonovska

SETLER: 12-25, 19-25, 21-25

VAKIFBANK: Bosetti, Van Ryk, Zehra Güneş, Yuan, Cansu Özbay, Markova, Ayça Aykaç (Libero)

SAVİNO DEL BENE SCANDİCCİ: Da Silva, Bajema, Antropova, Ognjenovic, Herbots, Nwakalor, Castillo (Libero)

SÜRE: 76 DAKİKA

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvası olan 2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final Four'da günün ikinci maçında Savino Del Bene Scandicci ile karşılaşan Vakıfbank maçtan 3-0 mağlubiyetle ayrılarak final şansını yitirdi.

Maçın ilk setinde Savino Del Bene Scandicci karşısında etkili savunma yapamayan Vakıfbank ilk seti 25-12 geride tamamladı. 2'nci seti başından itibaren geride götüren temsilcimiz set sonunda özellikle Markova'nın sayılarıyla toparlanmaya çalışsa da bu seti 25-19 geride tamamladı. Son seti de 25-21 geride tamamlayan temsilcimiz maçtan 3-0 mağlup ayrıldı.

3'ÜNCÜLÜK VE FİNAL MAÇLARI YARIN OYNANACAK

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak dörtlü finalin ilk mücadelesi saat 16:00'da Numia Vero Volley Milano ile A. Carraro Imoco Conegliano arasında oynandı. Finale yükselen ilk takım maçı 3-1 kazanan Imoco Conegliano olurken temsilcimiz VakıfBank ise Numia Vero Volley Milano ile 3'üncülük için karşılaşacak. Üçüncülük maçları 4 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da, final karşılaşması ise aynı gün saat 19:00'da olacak.