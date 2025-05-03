Karşılaşmanın 30. dakikasında Alanyaspor, Joseph Attamah'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk devre bu skorla sona erdi. İkinci yarıda ise dakikalar 52'yi gösterirken konuk takım Ramazan Civelek'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşma eşitlikle bitti.

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor puanını 35'e, Kayserispor ise 38'e yükseltti. Alanyaspor, düşme hattından uzaklaşma mücadelesini sürdürürken, Kayserispor ise orta sıralardaki yerini korudu.

Yeşil turunculular gelecek hafta Gaziantep FK'ya konuk olacak. Sarı kırmızılılar ise Antalyaspor'u ağırlayacak.