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Galatasaray - Sivasspor maç kadrosu nasıl? Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Galatasaray- Sivasspor maçı hakkındaki detaylar takımların sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Trendyol Süper Lig’de lider Galatasaray, Sivasspor’u kendi sahasında konuk ediyor. Peki Galatasaray - Sivasspor maç kadrosu nasıl? Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte maça ilişkin detaylar ve muhtemel 11'ler...

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Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 13:37 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 13:48
Galatasaray - Sivasspor maç kadrosu nasıl? Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

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Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, Sivasspor'u kendi sahasında konuk ediyor. Galatasaray- Sivasspor maçı hakkındaki detaylar takımların sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. İşte maça ilişkin detaylar ve muhtemel 11'ler...

AAAA

GALATASARAY - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 34'ncü haftasında Galatasaray ve Sivasspor karşı karşıya geliyor.

RAMS Park'ta bugün saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ozan Ergün yönetecek.

(Takvim fotoğraf arşivi)(Takvim fotoğraf arşivi)

GALATASARAY - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

(Takvim fotoğraf arşivi)(Takvim fotoğraf arşivi)

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Ziya, Tolga, Moutoussamy, Koita, Efkan, Rodrigues, Manaj

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