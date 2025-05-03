Galatasaray - Sivasspor maç kadrosu nasıl? Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, Sivasspor'u kendi sahasında konuk ediyor. Galatasaray- Sivasspor maçı hakkındaki detaylar takımların sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. İşte maça ilişkin detaylar ve muhtemel 11'ler...
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, Sivasspor'u kendi sahasında konuk ediyor. Galatasaray- Sivasspor maçı hakkındaki detaylar takımların sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. İşte maça ilişkin detaylar ve muhtemel 11'ler...
GALATASARAY - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig'in 34'ncü haftasında Galatasaray ve Sivasspor karşı karşıya geliyor.
RAMS Park'ta bugün saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ozan Ergün yönetecek.
GALATASARAY - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Ziya, Tolga, Moutoussamy, Koita, Efkan, Rodrigues, Manaj