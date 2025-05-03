Galatasaray - Sivasspor maç kadrosu nasıl? Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, Sivasspor'u kendi sahasında konuk ediyor. Galatasaray- Sivasspor maçı hakkındaki detaylar takımların sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. İşte maça ilişkin detaylar ve muhtemel 11'ler...