Gabriel Sara kapışması

A dım adım şampiyonluğa giden Cimbom 'un orta alanındaki en büyük kozlarından biri olan Gabriel Sara 'ya İngilizler 'in ilgisi büyüyor. GUARDIOLA ÇOK BEĞENİYOR Ada basınında geçtiğimiz gün çıkan haberde Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola 'nın Brezilyalı yıldızı çok beğendiği ve Galatasaray 'a teklif yapılabileceği belirtilmişti. İngilizler dün de yeni bir iddiayı ortaya attı. Caught Offside 'a göre Sara'yı isteyen tek Premier Lig kulübü Manchester City değil.

Gabriel Sara. (AA)





Haberde Wolverhampton, Everton ve Nottingham'ın da Brezilyalı futbolcuyu istediği belirtilirken "Galatasaray yıldızını satmayı tercih etmiyor ancak Brezilyalı oyuncu bu yaz yaklaşık 40 milyon Euro karşılığında transfer edilebilir" ifadesini kullanıldı. Sarı-Kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un mutlaka takımda kalmasını istediği Sara için gelecek olası teklifleri değerlendirmeyi düşünmüyor.



EĞER MİLLİ TAKIMA GİDERSE...

Ancak rakamın çok yüksek bir seviyeye çıkması halinde masaya oturulabileceği öğrenildi. Yönetim, yıldız futbolcunun Brezilya milli takımına yükselmesi halinde transferden kazanılabilecek olası gelirin çok daha artacağını planlıyor.