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Gabriel Sara kapışması

Gabriel Sara’yı City’nin yanı sıra Wolverhampton, Everton ve Nottingham Forets’ın da istediğini yazan Ada basını, “Galatasaray yıldızını satmayı tercih etmiyor ancak Brezilyalı oyuncu bu yaz yaklaşık 40 milyon Euro karşılığında transfer edilebilir” ifadesini kullandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025
Gabriel Sara kapışması

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Adım adım şampiyonluğa giden Cimbom'un orta alanındaki en büyük kozlarından biri olan Gabriel Sara'ya İngilizler'in ilgisi büyüyor.

GUARDIOLA ÇOK BEĞENİYOR
Ada basınında geçtiğimiz gün çıkan haberde Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın Brezilyalı yıldızı çok beğendiği ve Galatasaray'a teklif yapılabileceği belirtilmişti. İngilizler dün de yeni bir iddiayı ortaya attı. Caught Offside'a göre Sara'yı isteyen tek Premier Lig kulübü Manchester City değil.

Gabriel Sara. (AA)Gabriel Sara. (AA)



Haberde Wolverhampton, Everton ve Nottingham'ın da Brezilyalı futbolcuyu istediği belirtilirken "Galatasaray yıldızını satmayı tercih etmiyor ancak Brezilyalı oyuncu bu yaz yaklaşık 40 milyon Euro karşılığında transfer edilebilir" ifadesini kullanıldı. Sarı-Kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un mutlaka takımda kalmasını istediği Sara için gelecek olası teklifleri değerlendirmeyi düşünmüyor.

EĞER MİLLİ TAKIMA GİDERSE...
Ancak rakamın çok yüksek bir seviyeye çıkması halinde masaya oturulabileceği öğrenildi. Yönetim, yıldız futbolcunun Brezilya milli takımına yükselmesi halinde transferden kazanılabilecek olası gelirin çok daha artacağını planlıyor.

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