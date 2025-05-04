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Real Madrid Rodrygo için kararını verdi

İspanya La Liga devi Real Madrid’de forma giyen Rodrygo için yaz transfer döneminde flaş gelişmeler yaşanıyor. İspanyol medyasının haberine göre, kulüp Brezilyalı yıldızı satış listesine koydu.

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Giriş Tarihi :04 Mayıs 2025 , 16:43 Güncelleme Tarihi :04 Mayıs 2025 , 16:43
Real Madrid Rodrygo için kararını verdi

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24 yaşındaki yıldız oyuncu için Real Madrid'in beklentisi 100 milyon euro. Kulüp, yüksek bir teklif gelmesi durumunda Rodrygo'nun satışına sıcak bakıyor.

Haberde, İngiltere Premier Lig devleri Manchester City ve Arsenal'in Rodrygo ile yakından ilgilendiği belirtildi. Teknik direktörlerin kadrolarını güçlendirmek için Brezilyalı oyuncuyu transfer listesine aldığı vurgulandı.

2024-2025 sezonunda Real Madrid formasıyla 50 resmi maça çıkan Rodrygo, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 10 asistlik katkı sağladı. Hücum hattındaki çok yönlü yapısı ile dikkat çeken oyuncu, kulüpten ayrılması durumunda dev bir bonservis geliri bırakabilir.

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