Beşiktaş’tan Fenerbahçe ve Galatasaray’a gönderme!

Beşiktaş, resmi sosyal medya hesabından "Boğazın efendisi" notuyla bir video paylaştı. Videoda sembolik olarak kanaryanın kafese konulduğu, aslana ise tasma takıldığı anlar dikkat çekti. Bu sahneler, doğrudan Fenerbahçe ve Galatasaray'a göndermeler olarak yorumlandı.

Beşiktaş'ın İngilizce X (Twitter) hesabı ise Kadıköy'deki galibiyet sevincini yansıtan bir fotoğraf paylaşarak, "Boğazın diğer yakasında 'rutin' bir galibiyet... Evimizde gibi hissediyoruz!" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım kısa sürede yüz binlerce etkileşim alırken, sosyal medyada gündem oldu.