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CANLI MAÇ İZLE | Hatayspor-Rams Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz nasıl izlenir?

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Hatayspor ile Rams Başakşehir maçı bu akşam ekranlara gelecek. Ligde kalma umudunu son haftalara taşıyan bordo-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında moral ararken geçtiğimiz hafta Göztepe'ye mağlup olarak 4 maçlık galibiyet serisini sonlandıran Başakşehir ise yeniden çıkışa geçmenin peşinde. Peki Hatayspor-Rams Başakşehir maçı canlı nasıl izlenir? İşte maç hakkında bilgiler…

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Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 15:52 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 15:52
CANLI MAÇ İZLE | Hatayspor-Rams Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz nasıl izlenir?

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Bu akşam yayınlanacak olan Hatayspor-Rams Başakşehir maçını canlı izlemek isteyenler, "Hatayspor-Rams Başakşehir maçı saat kaçta başlıyor? Hatayspor-Rams Başakşehir hangi kanalda?" soruları gündeme geliyor. İşte mücadele hakkında merak edilenler…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

HATAYSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR SAAT KAÇTA?

Hatayspor-Rams Başakşehir Maçı, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

HATAYSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR CANLI NEREDEN İZLENİR?

Hatayspor ile RAMS Başakşehir arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

HATAYSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

HATAYSPOR-BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cengiz, Massanga, Görkem, Abdulkadir, Boutobba, Strandberg, Aboubakar

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Ba, Duarte, Operi, Berat, Crespo, Kemen, Yusuf Sarı, Brnic, Keny