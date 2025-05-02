Milan Skriniar (AA)

Milan Skriniar'ın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Oyuncunun PSG ile olan mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Tecrübeli stoper, sarı-lacivertli formayla çıktığı 18 maçta 2 gol atarken, 2 de asist katkısı verdi. Hem hücum hem savunmada gösterdiği etkili performansla taraftarın da beğenisini kazandı. Tecrübeli stoper, sarı-lacivertli formayla çıktığı 18 maçta 2 gol atarken, 2 de asist katkısı verdi. Hem hücum hem savunmada gösterdiği etkili performansla taraftarın da beğenisini kazandı.

