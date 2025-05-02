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Fenerbahçe'den transferde resmi adım! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe, devre arasında Paris Saint-Germain’den kiraladığı tecrübeli savunma oyuncusu Milan Skriniar’ı kadrosunda tutmak istiyor. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun bonservisi için resmi adımı attı.

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 21:45 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 21:45
Fenerbahçe’den transferde resmi adım! Görüşmeler başladı

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Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Slovak stoper için PSG ile resmi temaslara başladı. Fransız kulübü, 30 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Sarı-lacivertli kulüp ise bu rakamı düşürmek adına pazarlık masasında.

Milan Skriniar (AA)Milan Skriniar (AA)

Jose Mourinho ve yönetim, Skriniar'ın savunmadaki istikrarından oldukça memnun. Yönetim, takım savunmasında liderlik özellikleriyle öne çıkan deneyimli oyuncuyu gelecek sezonun kadrosunda görmek istiyor.

Milan Skriniar (İHA)Milan Skriniar (İHA)

İTALYA'DAN CİDDİ TALİP: LAZIO

Corriere dello Sport'un haberine göre İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, savunma hattında köklü değişiklikler planlıyor. Transfer listesinde yer alan isimlerden biri de Milan Skriniar. Roma ekibinin oyuncuya resmi teklif hazırlığında olduğu belirtiliyor.

Milan Skriniar (AA)Milan Skriniar (AA)

YILLIK ÜCRETİ TRANSFERDE BELİRLEYİCİ OLACAK

İtalyan basını, Slovak savunmacının kazandığı yüksek yıllık ücretin Lazio için bir engel oluşturabileceğini vurgularken, bu durum Fenerbahçe'yi avantajlı kılabilir.

Milan Skriniar (AA)Milan Skriniar (AA)

Milan Skriniar'ın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Oyuncunun PSG ile olan mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Tecrübeli stoper, sarı-lacivertli formayla çıktığı 18 maçta 2 gol atarken, 2 de asist katkısı verdi. Hem hücum hem savunmada gösterdiği etkili performansla taraftarın da beğenisini kazandı. Tecrübeli stoper, sarı-lacivertli formayla çıktığı 18 maçta 2 gol atarken, 2 de asist katkısı verdi. Hem hücum hem savunmada gösterdiği etkili performansla taraftarın da beğenisini kazandı.

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