Milan Skriniar (AA)
YILLIK ÜCRETİ TRANSFERDE BELİRLEYİCİ OLACAK
İtalyan basını, Slovak savunmacının kazandığı yüksek yıllık ücretin Lazio için bir engel oluşturabileceğini vurgularken, bu durum Fenerbahçe'yi avantajlı kılabilir.
Milan Skriniar (AA)
Milan Skriniar'ın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Oyuncunun PSG ile olan mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Tecrübeli stoper, sarı-lacivertli formayla çıktığı 18 maçta 2 gol atarken, 2 de asist katkısı verdi. Hem hücum hem savunmada gösterdiği etkili performansla taraftarın da beğenisini kazandı. Tecrübeli stoper, sarı-lacivertli formayla çıktığı 18 maçta 2 gol atarken, 2 de asist katkısı verdi. Hem hücum hem savunmada gösterdiği etkili performansla taraftarın da beğenisini kazandı.