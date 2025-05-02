Galatasaray’ın istediği Leroy Sane imzayı atıyor!

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki Alman yıldız, Galatasaray'ın radarına girmiş ve Sarı-Kırmızılılar'ın oyuncuya resmi teklif yaptığı öne sürülmüştü. Ancak Almanya'dan gelen haberlere göre Sane, kariyerine Bayern Münih'te devam etme kararı aldı.

Bayern yönetimi ile yapılan temasların son aşamaya geldiği ve oyuncunun önümüzdeki hafta yeni kontratına imza atmasının beklendiği bildirildi. Bu sözleşmeyle Sane, 2028 yılına kadar Bavyera ekibinin formasını giymeye devam edecek.

Alman basını, Leroy Sane'nin kulüpte kalma isteği doğrultusunda maaşında indirime gittiğini ve herhangi bir imza parası talep etmediğini yazdı.

2024/25 sezonunda Bayern Münih formasıyla toplam 42 resmi karşılaşmaya çıkan yıldız kanat oyuncusu, bu maçlarda 12 gol atıp 5 asist yaparak takımına önemli katkıda bulundu.