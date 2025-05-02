Fenerbahçe’ye Arda Güler piyangosu! Tranfer sezonu öncesi dev gelir

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Arda Güler'in Real Madrid formasıyla çıktığı 50. resmi maç, Fenerbahçe'ye 4 milyon Euro'luk ekstra kazanç sağladı. Bu gelişme, iki kulüp arasında yapılan sözleşmedeki özel maddenin devreye girmesiyle gerçekleşti.

Arda Güler (AA) REAL MADRİD İLE HAZIRLIK MAÇI OPSİYONU DA BULUNUYOR

Öte yandan Fenerbahçe'nin Real Madrid ile bir hazırlık maçı yapma hakkının da, yine bu anlaşma kapsamında yer aldığı kaydedildi. Bu organizasyonun, kulübe hem maddi hem de marka değeri açısından önemli katkı sağlaması bekleniyor.