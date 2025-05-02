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Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! Tranfer sezonu öncesi dev gelir

Transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe cephesine İspanya’dan sevindiren bir haber geldi. Sarı-lacivertliler, Temmuz 2023’te Real Madrid’e transfer olan genç yıldız Arda Güler’den yeni bir bonus geliri daha elde etti.

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 21:06 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 21:06
Fenerbahçe’ye Arda Güler piyangosu! Tranfer sezonu öncesi dev gelir

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Arda Güler'in Real Madrid formasıyla çıktığı 50. resmi maç, Fenerbahçe'ye 4 milyon Euro'luk ekstra kazanç sağladı. Bu gelişme, iki kulüp arasında yapılan sözleşmedeki özel maddenin devreye girmesiyle gerçekleşti.

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

REAL MADRİD İLE HAZIRLIK MAÇI OPSİYONU DA BULUNUYOR
Öte yandan Fenerbahçe'nin Real Madrid ile bir hazırlık maçı yapma hakkının da, yine bu anlaşma kapsamında yer aldığı kaydedildi. Bu organizasyonun, kulübe hem maddi hem de marka değeri açısından önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

TRANSFER RAKAMI VE PERFORMANS DETAYLARI
Arda Güler, 2023 yazında 24 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmuştu. Geride kalan süreçte Real formasıyla 2 sezonda 50 resmi maçta görev alan genç yıldız, 10 gol ve 8 asistlik katkı sundu. Bu sezon özelinde ise 37 maçta 1388 dakika süre alıp 4 gol ve 8 asist üretti.

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 45 MİLYON EURO
Henüz 19 yaşında olan milli oyuncunun güncel piyasa değeri 45 milyon Euro seviyesine yükseldi. Arda Güler'in performansı, Fenerbahçe'nin hem sportif anlamda gurur kaynağı olurken hem de kulübün mali yapısına doğrudan katkı sağlamaya devam ediyor.

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