Merih Demiral'dan final öncesi transfer açıklaması! "Doğal karşılıyorum"

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Finalin hem bireysel hem de Türk futbolu adına taşıdığı anlamı vurgulayan Demiral, "Bu benim için çok büyük bir gurur. Hem bireysel olarak kariyerimde özel bir yer tutuyor hem de Türk futbolu adına bir ilki gerçekleştirmiş olmak beni ayrı mutlu ediyor. Avrupa'da yıllarca forma giydim ama bu kıtada da iz bırakmak, bu seviyeye çıkmak benim için çok anlamlı. Final oynamak, adımı Asya futbol tarihine yazdırmak benim için unutulmaz olacak" dedi.

Merih Demiral (DHA) "O DÖNEMDE KONUŞULANLARI DOĞAL KARŞILIYORUM"

Transfer sürecine de değinen Merih Demiral, Suudi Arabistan tercihine dair eleştirileri olgunlukla karşıladığını belirtti. "Ben hiçbir zaman kısa vadeli düşünmedim. Transfer kararımı verirken projeye, kulübe ve hedeflere inandım. O dönemde konuşulanları doğal karşılıyorum ama bugün geldiğimiz nokta bu kararın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Ben sahada cevap vermeyi seviyorum. Bugün burada finale çıkan bir takımın parçası olarak, doğru yolda ilerlediğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.