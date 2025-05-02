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Merih Demiral'dan final öncesi transfer açıklaması! "Doğal karşılıyorum"

Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi finali öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Finalde forma giyecek ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçecek olan tecrübeli stoper, duygularını ve hedeflerini paylaştı.

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 20:34 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 20:34
Merih Demiral’dan final öncesi transfer açıklaması! Doğal karşılıyorum

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Finalin hem bireysel hem de Türk futbolu adına taşıdığı anlamı vurgulayan Demiral, "Bu benim için çok büyük bir gurur. Hem bireysel olarak kariyerimde özel bir yer tutuyor hem de Türk futbolu adına bir ilki gerçekleştirmiş olmak beni ayrı mutlu ediyor. Avrupa'da yıllarca forma giydim ama bu kıtada da iz bırakmak, bu seviyeye çıkmak benim için çok anlamlı. Final oynamak, adımı Asya futbol tarihine yazdırmak benim için unutulmaz olacak" dedi.

Merih Demiral (DHA)Merih Demiral (DHA)

"O DÖNEMDE KONUŞULANLARI DOĞAL KARŞILIYORUM"
Transfer sürecine de değinen Merih Demiral, Suudi Arabistan tercihine dair eleştirileri olgunlukla karşıladığını belirtti. "Ben hiçbir zaman kısa vadeli düşünmedim. Transfer kararımı verirken projeye, kulübe ve hedeflere inandım. O dönemde konuşulanları doğal karşılıyorum ama bugün geldiğimiz nokta bu kararın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Ben sahada cevap vermeyi seviyorum. Bugün burada finale çıkan bir takımın parçası olarak, doğru yolda ilerlediğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Merih Demiral (DHA)Merih Demiral (DHA)

"FARKLI KÜLTÜRLER SENİ ZENGİNLEŞTİRİYOR"
Farklı liglerde ve ülkelerde oynayarak kazandığı tecrübeleri aktaran Demiral, "Her geçiş bana yeni bir şey kattı. İtalya'da taktiksel disiplini öğrendim, milli takımda sorumluluk almayı. Burada ise liderlik yapmayı, farklı bir oyun temposuna ayak uydurmayı öğrendim. Farklı kültürler seni zenginleştiriyor, sahada da hayata bakış açında da gelişiyorsun. Bu değişimler beni sadece futbolcu olarak değil, insan olarak da büyüttü" dedi.

"O YÜZDEN HEDEF HEP DAHA FAZLASI"
Kariyer hedeflerini de paylaşan Merih Demiral, "Milli formayla büyük bir turnuvada başarı kazanmak, Avrupa Şampiyonası ya da Dünya Kupası'nda ilerlemek en büyük hayalim. Bunun dışında kulüp düzeyinde Şampiyonlar Ligi kupası da her futbolcunun rüyasıdır. Ama ben her oynadığım maçta, her çıktığım finalde kupaya uzanmak istiyorum. O yüzden hedef hep daha fazlası" diyerek sözlerini tamamladı.

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