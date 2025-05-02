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Akdeniz'de kritik galibiyet! Antalyaspor - Konyaspor: 1-0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 34. haftası Antalya'da açıldı. Antalyaspor ile Konyaspor kozlarını Corendon Airlines Park'ta paylaştı. Karşılaşmanın galibi 1-0'lık skorla kırmızı beyazlılar oldu.

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 22:00 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 22:00
Akdeniz’de kritik galibiyet! Antalyaspor - Konyaspor: 1-0 | MAÇ SONUCU

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Kritik haftaların oynanmaya devam ettiği Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor, Konyaspor'u ağırladı. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede gol perdesini 62'de Ramzi Safuri açtı. 86'da konuk takım, Melih İbrahimoğlu'nun atılmasıyla 10 kişi kaldı. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve kırmızı beyazlılar karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Akdeniz temsilcisi puanını 43'e yükseltti. Yeşil beyazlı ekip ise 43'te kaldı.

Antalyaspor haftaya Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Konyaspor ise ÇAYKUR Rizespor'u ağırlayacak.

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