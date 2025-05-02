Kritik haftaların oynanmaya devam ettiği Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor, Konyaspor'u ağırladı. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede gol perdesini 62'de Ramzi Safuri açtı. 86'da konuk takım, Melih İbrahimoğlu'nun atılmasıyla 10 kişi kaldı. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve kırmızı beyazlılar karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Akdeniz temsilcisi puanını 43'e yükseltti. Yeşil beyazlı ekip ise 43'te kaldı.
Antalyaspor haftaya Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Konyaspor ise ÇAYKUR Rizespor'u ağırlayacak.