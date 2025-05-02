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İran liginde düzen yıkıldı! Türk takımı Tractor FC şampiyon oldu

İran'da Türklerin en büyük destekçisi olduğu kulüp olarak bilinen Tractor FC, Pers Gulf Pro Lig’de bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu zafer, kulüp tarihine altın harflerle yazıldı.

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 23:22 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 23:22
İran liginde düzen yıkıldı! Türk takımı Tractor FC şampiyon oldu

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28. hafta mücadelesinde Kazvin temsilcisi Shams Azar'a konuk olan Dragan Skocic yönetimindeki Tebriz ekibi, sahadan 4-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 64'e çıkaran Tractor FC, takipçisi Sepehan'ın evinde Gol Gohar'a 2-1 mağlup olmasıyla mutlu sona erken ulaştı.

Tebriz şehrinin gururu olan Tractor FC, İran Süper Ligi tarihinde ilk kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Bu başarı, yalnızca kulüp için değil, Azerbaycan Türkleri için de büyük anlam taşıyor.
Şampiyonluğun ilan edilmesiyle birlikte Tebriz başta olmak üzere İran'ın dört bir yanında Türk kökenli futbolseverler büyük sevinç yaşadı. Sokaklarda kutlamalar yapılırken, sosyal medyada da Tractor FC'ye övgüler yağdı.

Son yıllarda yaptığı yapılanma ve taraftar gücüyle dikkat çeken Tractor FC, bu şampiyonlukla adını Asya futbol sahnesine daha güçlü bir şekilde yazdırmış oldu.


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