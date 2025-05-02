Faruk Suljovic’ten Anelije Smajic için istanbul’a umut yolculuğu

Kampanya, Saraybosna merkezli yardım kuruluşu Pomozi.ba öncülüğünde başlatıldı. Amaç, Smajic'in her ay 4 bin avroya ulaşan ilaç masraflarını karşılayacak bağışları toplamak.

"SARAYBOSNA'DAN 8 GÜN ÖNCE YOLA ÇIKTIM"

Yolculuğunu Anadolu Ajansı'na anlatan Suljovic, fiziksel olarak oldukça zorlu bir maratonu geride bıraktığını söyledi. "Saraybosna'dan 8 gün önce yola çıktım. Bisikletle bin kilometre kat ettim. 200 kilometreyi ise koşarak geride bıraktım. Bunu bir yardım kampanyası için yaptım. Bosna Hersek'te yaşayan 3 çocuk annesi kanser hastası Anelije Smajic'in tedavisi için her ay 4 bin avroya ihtiyacı var. Onun için buradayım. Ona bir şey söylemek istiyorum; 'Anelije, başardık'. Bu kampanyada şu ana kadar 15 bin avroya yakın para topladık. Yardım kampanyamız, 10 Mayıs'a kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

AMRA DZEKO'DAN ANLAMLI DESTEK

Suljovic, kampanyanın gönüllü elçisi olarak Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko'nun eşi Amra Dzeko'nun büyük bir destek verdiğini vurguladı. "Amra ile Ayasofya'ya ulaşmadan 2 saat önce buluştuk. O da benimle bir süre koştu. Hazırlayacağımız belgesel için bazı çekimler yaptık. Çok güzel bir deneyim oldu. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla da bize destek verdi. Amra Dzeko'nun bu projeye çok büyük katkısı oldu." dedi.

"BİR AN ÖNCE TÜRK DÖNERİ YEMEK İSTİYORUM"

Zorlu yolculuk sonunda yorgun düştüğünü dile getiren Suljovic, "Bir an önce Türk döneri yemek istiyorum. Bir süre dinleneceğim. Size de desteğiniz için çok teşekkür ediyorum." sözleriyle hem fiziksel hem duygusal olarak yoğun bir süreci tamamladığını ifade etti.