Beşiktaş’ta flaş karar! Tevfik Yamantürk ve Hasan Arat ihraç ediliyor

Beşiktaş'ta alınan şok karar, kulüp yönetim kuruluna iletildi. Eğer yönetim bu kararı onaylarsa, Ekim ayında yapılacak olan İdari ve Mali Genel Kurul'da her iki ismin ihraç edilip edilmeyeceği üyelerin oylarına sunulacak.

Siyah beyazlıların Aralık ayındaki Divan Kurulu toplantısında, Tevfik Yamantürk'ün yaptığı sert konuşma ve Hasan Arat'a yönelttiği eleştiriler bardağı taşıran son damla oldu. Arat ise bu sözlere sert şekilde karşılık vererek "Beşiktaş kimsenin malı değildir" çıkışıyla Yamantürk'e yüklenmişti.

Bunun üzerine Yamantürk, Arat'a yumruk atmış ve "Pişman mısınız?" sorusuna "Ben ne yaptım?" diyerek yanıt vermişti.