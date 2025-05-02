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Beşiktaş'ta flaş karar! Tevfik Yamantürk ve Hasan Arat ihraç ediliyor

Beşiktaş camiasında son günlerde tansiyon yükselirken, kulüp yönetimi radikal bir karara imza attı. Eski başkan Hasan Arat ile Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk hakkında oy çokluğuyla ihraç kararı alındı.

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 20:05 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 20:05
Beşiktaş’ta flaş karar! Tevfik Yamantürk ve Hasan Arat ihraç ediliyor

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Beşiktaş'ta alınan şok karar, kulüp yönetim kuruluna iletildi. Eğer yönetim bu kararı onaylarsa, Ekim ayında yapılacak olan İdari ve Mali Genel Kurul'da her iki ismin ihraç edilip edilmeyeceği üyelerin oylarına sunulacak.

Siyah beyazlıların Aralık ayındaki Divan Kurulu toplantısında, Tevfik Yamantürk'ün yaptığı sert konuşma ve Hasan Arat'a yönelttiği eleştiriler bardağı taşıran son damla oldu. Arat ise bu sözlere sert şekilde karşılık vererek "Beşiktaş kimsenin malı değildir" çıkışıyla Yamantürk'e yüklenmişti.

Bunun üzerine Yamantürk, Arat'a yumruk atmış ve "Pişman mısınız?" sorusuna "Ben ne yaptım?" diyerek yanıt vermişti.

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