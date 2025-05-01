Yönetim U19 takımının başarısı sonrası harekete geçti!

UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselerek tarihi bir başarıya imza atan Trabzonspor U19 Takımı, kulübün gelecek planlamasının merkezine yerleşti. Bordo-Mavililer, U19 takımındaki futbolcuları Avrupa düzeyinde maçlara çıkarabilecek bir yapılanma için kolları sıvadı.



Trabzonspor yönetimi, Fransa Ligue 2 veya Portekiz Liga Portugal 2'den bir kulübü satın alarak hem altyapı oyuncularına Avrupa'da süre verebileceği bir kulüp oluşturmak hem de bu gençlere yeni bir vizyon kazandırmak istiyor. Aynı zamanda Avrupa futbol piyasasında düşük maliyetli ancak yüksek potansiyelli futbolcuları sistemine katmayı hedefleyen Fırtına, Afrika ve Güney Amerika ile güçlü futbol bağlarına sahip bu iki ülkeden birini özellikle istiyor.



Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan artık takım satın alma sürecinde son aşamaya geldiklerini belirterek, "En büyük hedefimiz, akademide yakalanan bu büyük başarıyı kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmek" ifadelerini kullandı. U19 takımından bazı isimler A takım bünyesine alınacak. Diğer isimlerin ise işlemlerin yetişmesi ve kulüp satın alımının tamamlanması durumunda satın alınacak kulübe aktarılacağı öğrenildi.



U19 TAKIMI'NA 20 MİLYON TL

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Gençlik Ligi'nde bir ilki başararak ikinci olan Trabzonspor U19 Takımı'nın tarihi başarısına kayıtsız kalmadı. Başkan Hacıosmanoğlu, genç oyuncuları 20 milyon TL primle ödüllendirdi.