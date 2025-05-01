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Fenerbahçe'de Szymanski planı!

Fenerbahçe, Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski için 20 milyon Euro değer biçti. Orta sahada yapılacak büyük değişimde 25 yaşındaki yıldız da teklif gelirse gönderilecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 08:45 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 08:45
Fenerbahçe’de Szymanski planı!

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Sarı-lacivertli takıma 2023-24'te Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin Euro bonservisle katılan Sebastian Syzmanski ilk sezonunda 55 resmi maçta 3964 dakika forma giymiş, gol (13) ve asistte (19) çift haneli rakamlara ulaşma başarısı göstermişti.

Taraftarın sevgilisi olan, gollerinde adına özel şarkı çalınan Polonyalı yıldız için Jose Mourinho da "Elimde 3 tane Szymanski olsa hepsini oynatırım" yorumu yapmıştı. Ancak 25 yaşındaki futbolcu zaman içinde gözden düştü ve "Olmazsa olmaz" özelliğini kaybetti.

20 MİLYON EURO

Szymanski için 20 milyon Euro bonservis bedeli belirleyen Fenerbahçe, oyuncuya gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.

Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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