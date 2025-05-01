Tottenham - Bodo Glimt | CANLI

Ange Postecoglou (REUTERS)

Premier Lig'de zor bir sezon geçiren Tottenham, Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergileyerek yarı finale yükseldi. Takımın teknik direktörü Ange Postecoglou, Avrupa'da elde edilecek bir başarıyla koltuğunu sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, Avrupa Ligi'nde sürpriz bir çıkış yaparak Olympiakos ve Lazio gibi güçlü rakipleri eleyerek yarı finale ulaştı .