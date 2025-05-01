Tottenham - Bodo Glimt | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nin yarı final ilk maçında Tottenham ile Bodo Glimt, İngiltere'de karşı karşıya geliyor.
UEFA Avrupa Ligi'nin yarı final ilk maçında Tottenham ile Bodo Glimt, İngiltere'de karşı karşıya geliyor.
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Tottenham - Bodo Glimt maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Premier Lig'de zor bir sezon geçiren Tottenham, Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergileyerek yarı finale yükseldi. Takımın teknik direktörü Ange Postecoglou, Avrupa'da elde edilecek bir başarıyla koltuğunu sağlamlaştırmayı hedefliyor.
Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, Avrupa Ligi'nde sürpriz bir çıkış yaparak Olympiakos ve Lazio gibi güçlü rakipleri eleyerek yarı finale ulaştı .
TOTTENHAM - BODO GLIMT MAÇI İLK 11'LERİ
TOTTENHAM: Vicario, Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie, Bissouma, Bentancur, Maddison, Johnson, Solanke, Richarlison
BODO GLIMT: Haikin, Sjovold, Nielsen, Gundersen, Maatta, Fet, Bjorkan, Saltnes, Blomberg, Hauge, Hogh