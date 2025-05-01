PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Tottenham - Bodo Glimt | CANLI

Büyük heyecanın yaşandığı UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalin ilk maçları oynanıyor. Tottenham, evinde Bodo Glimt ile karşı karşıya geliyor. İngilizler avantajını skora çevirmek, Norveç temsilcisi ise yarattığı hikayenin finale olan ilk adımını atmak amacında. Tottenham - Bodo Glimt maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 21:52 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 21:52
Tottenham - Bodo Glimt | CANLI

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nin yarı final ilk maçında Tottenham ile Bodo Glimt, İngiltere'de karşı karşıya geliyor.

CANLI TAKİP

Tottenham - Bodo Glimt maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Ange Postecoglou (REUTERS)Ange Postecoglou (REUTERS)

Premier Lig'de zor bir sezon geçiren Tottenham, Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergileyerek yarı finale yükseldi. Takımın teknik direktörü Ange Postecoglou, Avrupa'da elde edilecek bir başarıyla koltuğunu sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, Avrupa Ligi'nde sürpriz bir çıkış yaparak Olympiakos ve Lazio gibi güçlü rakipleri eleyerek yarı finale ulaştı .

Bodo Glimt Avrupa Ligi'nde sezonun hikayesine imza attı (AP)Bodo Glimt Avrupa Ligi'nde sezonun hikayesine imza attı (AP)

TOTTENHAM - BODO GLIMT MAÇI İLK 11'LERİ

TOTTENHAM: Vicario, Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie, Bissouma, Bentancur, Maddison, Johnson, Solanke, Richarlison

BODO GLIMT: Haikin, Sjovold, Nielsen, Gundersen, Maatta, Fet, Bjorkan, Saltnes, Blomberg, Hauge, Hogh

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Takvim.com.tr TEKNOFEST KKTC’de! Selçuk Bayraktar’dan Turkuvaz Medya’ya özel teşekkür
Bakan Kurum’dan iftiralara sert tepki: CHP’li Özel’e tavsiyem gözlerindeki bandı çıkarsın
1 Mayıs’ta provokasyona izin yok! Bakan Yerlikaya açıkladı: 409 kişi gözaltına alındı
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Takvim’e konuştu! Başkan Erdoğan’ı hedef alan Rum lider Nikos Hristodulidis’e ayar: O defter kapandı
Esad düştü İran’ın Marshall planı çöktü! 400 milyar dolarlık emperyal fiyasko: Flaş USAID detayı
Ne kongre var ne fesih! PKK elebaşı Zübeyir Aydar İngiliz BBC’de sabotaja girişti: PKK gider başkası gelir
Kıbrıs’ta TEKNOFEST rüzgarı: KKTC, Türkiye’nin kırmızı çizgisidir
Signalgate skandalı Beyaz Saray’dan kovdurdu! ABD basınından Mike Waltz iddiası: Trump emri verdi
TEKNOFEST 2025 Yunan’ı panikletti! Atina skandal haritayla duyurdu: İşgal altındaki topraklarda savaş uçakları
KKTC’deki TEKNOFEST için skandal çağrı! Kıbrıslı sözde öğretmenlerde CHP esintisi! Laiklikten dem vurdular
Galatasaray’dan flaş transfer! En büyük sorun çözülüyor
Zamanlama manidar... Tutuklu İBB müdürü Elçin Karaoğlu’nun annesi Leyla Karaoğlu dolandırıldı: 700 bin dolar ve yarım kilo altın!
Başkan Erdoğan 1 Mayıs’ta emekçileri Külliye’de kabul etti: Türkiye Yüzyılı’nı emeğin ve alın terinin yüzyılı yapacağız
Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Xhaka beklenirken...
İsrail alev alev yanıyor! Ben Gvir hedefte: Helikopter alımını engelledi yangınla mücadeleyi baltaladı
İslam Memiş’ten ’48 saat’ uyarısı: Gram altın için 4000 TL altı son şans! Bu rakama yükselecek
Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi bu akşam ilk kez ATV ekranlarında! Müzikle geçen 58 yıllık bir ömür...
Fesih kongresinin arifesinde İngiliz fitnesi! BBC’den skandal belgesel: Türk üslerini görüntüleyip PKK’ya hedef gösterdiler
Ekrem’in Özel rahatsızlığı… Özgür Özel’in adaylık operasyonu: Hem Mansur Yavaş’ı hem Ekrem İmamoğlu’nu yıprattı
Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin yıldızı İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın hangi yıldız futbolcu çıktı! Meğer Fenerbahçe’de...