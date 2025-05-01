Mücadelenin henüz 2. dakikasında Matias Vargas ile öne geçen Al Fateh, 4. dakikada Sofiane Bendebka ve 16. dakikada Murad Batna'nın golleriyle farkı 3'e çıkardı. Al Shabab'ın tek golü ise 13. dakikada Cristian Guanca'dan geldi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmazken, Al Shabab'ta Daniel Podence, 90+2. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

FATİH TERİM'İN SERİSİ BİTTİ

Bu mağlubiyetle birlikte Al Shabab'ın 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. 51 puanda kalan Fatih Terim'in ekibi, haftayı 6. sırada tamamladı. Öte yandan ev sahibi Al Fateh, yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı ve puanını 33'e yükselterek 11. sıraya yerleşti.

GELECEK HAFTA RAKİPLER ZORLU

Bir sonraki hafta Al Shabab, milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli'yi konuk edecek. Al Fateh ise deplasmanda Al Wehda ile karşı karşıya gelecek.