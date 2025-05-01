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Fatih Terim'in dev serisi sona erdi! Al Fateh - Al Shabab: 3-1 | MAÇ SONUCU

Suudi Arabistan Pro Lig’in 30. haftasında Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, deplasmanda Al Fateh’e konuk oldu. Al Fateh Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazanarak dikkat çeken bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla Terim'in dev serisi de bitmiş oldu!

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Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 23:28 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 23:28
Fatih Terim’in dev serisi sona erdi! Al Fateh - Al Shabab: 3-1 | MAÇ SONUCU

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Mücadelenin henüz 2. dakikasında Matias Vargas ile öne geçen Al Fateh, 4. dakikada Sofiane Bendebka ve 16. dakikada Murad Batna'nın golleriyle farkı 3'e çıkardı. Al Shabab'ın tek golü ise 13. dakikada Cristian Guanca'dan geldi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmazken, Al Shabab'ta Daniel Podence, 90+2. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

FATİH TERİM'İN SERİSİ BİTTİ
Bu mağlubiyetle birlikte Al Shabab'ın 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. 51 puanda kalan Fatih Terim'in ekibi, haftayı 6. sırada tamamladı. Öte yandan ev sahibi Al Fateh, yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı ve puanını 33'e yükselterek 11. sıraya yerleşti.

GELECEK HAFTA RAKİPLER ZORLU
Bir sonraki hafta Al Shabab, milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli'yi konuk edecek. Al Fateh ise deplasmanda Al Wehda ile karşı karşıya gelecek.

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