Soruşturma sonrası Hakan Çalhanoğlu’na maç ve para cezası

İtalyan yetkililer, Eylül 2024'te mafya aileleriyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle bazı tribün liderlerini gözaltına almış, ardından Kasım ayında bu olaylarla bağlantılı olarak futbolcular, teknik heyet ve yöneticilere yönelik soruşturma başlatılmıştı. Özellikle Inter ve Milan çevresindeki ultra taraftar gruplarının kulüplerle ilişkileri mercek altına alındı.

Simone Inzaghi (AA)

CEZALAR AÇIKLANDI

Yapılan incelemelerin ardından Hakan Çalhanoğlu ve Simone Inzaghi hakkında birer maç men cezası verildi. İki isim de Serie A'da oynanacak olan Verona karşılaşmasında görev alamayacak. Ek olarak Simone Inzaghi'ye 15 bin Euro, Hakan Çalhanoğlu'na ise 30 bin Euro para cezası verildi.