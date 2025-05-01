Soruşturma sonrası Hakan Çalhanoğlu’na maç ve para cezası

İtalyan yetkililer, Eylül 2024'te mafya aileleriyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle bazı tribün liderlerini gözaltına almış, ardından Kasım ayında bu olaylarla bağlantılı olarak futbolcular, teknik heyet ve yöneticilere yönelik soruşturma başlatılmıştı. Özellikle Inter ve Milan çevresindeki ultra taraftar gruplarının kulüplerle ilişkileri mercek altına alındı.
Hakan Çalhanoğlu (AA)
HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN SAVUNMASI
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, verdiği ifadede radikal taraftar grubunun liderleriyle yalnızca, Türkiye'deki depremler sonrası açılan destek pankartı nedeniyle teşekkür etmek amacıyla görüştüğünü belirtti. Tribün liderleriyle akşam yemeği yediği yönündeki iddiaları reddeden yıldız oyuncu, kulübün bu tür bağlantılardan uzak durması gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunduğunu da sözlerine eklemişti.
Simone Inzaghi (AA)
CEZALAR AÇIKLANDI
Yapılan incelemelerin ardından Hakan Çalhanoğlu ve Simone Inzaghi hakkında birer maç men cezası verildi. İki isim de Serie A'da oynanacak olan Verona karşılaşmasında görev alamayacak. Ek olarak Simone Inzaghi'ye 15 bin Euro, Hakan Çalhanoğlu'na ise 30 bin Euro para cezası verildi.